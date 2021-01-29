HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye otobüsü PTT şubesine ok gibi saplandı

Belediye otobüsü PTT şubesine ok gibi saplandı

29.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan belediye otobüsü PTT şubesine girdi.

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan belediye otobüsü PTT şubesine girdi. Sürücü ve PTT görevlisi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Cabbar Tolga Coşkun’un kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsü sefere başlamak için Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Coşkun mahalleye geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla PTT şubesine girdi. PTT şubesinde görevli Cansel Tatlık Bayram kazadan sonra yaralanıp “yardım edin” diye çığlık atmaya başladı. Çarpmanın etkisiyle hem otobüsün ön tarafı hem de PTT şubesinde büyük zarar oluştu. Yaralanan sürücünün yardımına da çevredeki vatandaşlar koştu.
Otobüsten çıkartılan sürücü ve yaralı kadın çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza sırasında PTT şubesinin yan tarafında bulunan taksi durağı da zarar gördü. Bir süre PTT şubesinde kalan otobüs vinç yardımıyla güçlükle çıkartılabildi. Otobüs tamirhaneye götürülürken, PTT şubesinde de onarım çalışması başlatıldı.
Olayın görgü tanığı Selda Özacar ise önce patlama sesi gibi bir ses duyduğunu, daha sonra dışarı çıktığında otobüsün PTT şubesine girdiğini gördüğünü belirterek, “PTT görevlisi kadın ’yardım edin’ diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Hemen yardımına koştuk. Kadın yaralıydı. Ben sesi duyunca çok korktum. Çok fena bir kazaydı” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! Tedbirlere uyumsuzluk koronavirüs salgınında üçüncü zirve riskini artırabilir

Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı

Dikkat çeken açıklama! Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak

Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'

Yer: Bursa! Cadde ortasında husumetlisini vurdu

Yer: Bursa! Güpegündüz dehşet saçtı

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.