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Belediye otobüsü şoföründen yolculara çiçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da toplu ulaşım şoförünün her yolcuyu çiçekle karşılaması ve yolcularla güzel diyaloğu, otobüs kamerasına yansıdı.

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da toplu ulaşım şoförünün her yolcuyu çiçekle karşılaması ve yolcularla güzel diyaloğu, otobüs kamerasına yansıdı. Daha çok içinde kavgalarla gündeme gelen toplu ulaşım araçlarında, Antalya'dan farklı ve güzel bir görüntü yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım aracını kullanan Bahadır Mıllık, çevresindekilerin, şoförlerin 'kaba' olduğuna yönelik söylemlerinden rahatsız oldu. Mıllık, bu algıyı değiştirmek için kendi imkanlarıyla aldığı çiçekleri, 21 Eylül günü otobüse her binen yolcuya verdi. Yolcuları selamlayarak karşılayan Mıllık'ın bu jesti, otobüsün kameralarına yansıdı. Şoförlerin bu tavrına çok alışkan olmayan yolcuların şaşırarak çiçekleri alması da ortaya hoş görüntüler çıkardı. Şoför Mıllık ve yolcuların gülümseten kısa sohbet ve görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. AKLINDA KALAN EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANLARIN MUTLU OLMASI Bahadır Mıllık, yolcuların şoförleri genelde kaba ve kötü yorumladığını belirterek, ?İçimizde öyle insanlar olabilir fakat iyi arkadaşlarımız da var. Bunu kanıtlamak istedim. Farklı bir uygulama ile güne başlamak istedim. Yolcular çok sevindi, ben çok daha mutlu oldum. Çok farklı tepkiler aldım. Kahkaha atanlar da oldu, teşekkür edenler de. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. O günden aklımda kalan en önemli şey binen her insanın mutlu olması dedi. HAYATININ İLK ÇİÇEĞİ ŞOFÖRDEN En çok yaşlıların çiçeklere sevindiğini belirten Mıllık, bir kadının söyleminin kendisini çok güldürdüğünü söyledi. Mıllık, şöyle devam etti ?Kadın bana, çiçeklerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Kadın '30 yıllık eşim bile bana hiç çiçek almadı, hayatımda ilk defa bir erkek bana çiçek verdi' dedi. Mıllık, otobüsten her insanın teşekkür ederek yoluna devam ettiğini söyledi.

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