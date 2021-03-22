HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

22.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği belediye otobüsünde sürücüye HES kodunu göstermeyen kimliği belirsiz kişi, kendisine tepki gösteren yolcu Uğur E.'yi bıçaklayıp, kaçtı.

Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

Konak ilçesi Bahri Baba Otobüs Durağı'nda saat 06.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Ballıkuyu-Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye, HES kodunu göstermedi. Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

d408537c4925acea1383fabbc9a94b0a

'İKİ DEFA VURDU SONRA DA KAÇTI'

Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Dehşete düşüren anlar! Caddeyi birbirine kattıDehşete düşüren anlar! Caddeyi birbirine kattı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İzmir HES kodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

171 yıllık Çerkez köyünün gelenekleri yavaş yavaş yok oluyor

Bu köyde dedeler ve torunlar aynı dili konuşamıyor

Maltepe'de kamyonet dehşeti! Caddeyi birbirine kattı

Dehşete düşüren anlar! Caddeyi birbirine kattı

Yürek yakan olay! Doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

Yürek yakan olay! Doğumdan 1 hafta sonra bu halde bulundu

Dehşete düşüren olay! Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti

Dehşete düşüren olay! Önce çevreye rastgele ateş açtı sonra...

Son Dakika: Şişli'de gece yarısı korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Sığınmacının akılalmaz kurtuluşu: Ot yiyerek hayatta kalmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.