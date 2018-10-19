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Belediye otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Gürcan Yüksekdağ hayatını kaybetti.

Belediye otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Gürcan Yüksekdağ hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006 Sokak üzerinde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 777 hat numaralı, S.A. yönetimindeki ESHOT otobüsüne, aynı yönde ilerleyen Gürcan Yüksekdağ yönetimindeki 35 TYR 70 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü direksiyonda sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksekdağ'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan belediye otobüsünün şoförü S.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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