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Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir otobüs şoförü, yolcularla dolu otobüsün direksiyonunu bir maymuna bıraktı. O anların kaydedildiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu gören yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

Hindistan’ın güneydoğudaki eyaletlerinden Karnataka’da gerçekleşen olayda, M Prakash isimli şoför direksiyonun kontrolünü yanında oturan ve öğretmen olduğu belirtilen yolcuya ait evcil bir maymuna bıraktı.

O anların kaydedilmesi ve sosyal medyada yayılması sonrasında harekete geçen yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

monkey_bus

Yerel ulaşım idaresi yetkilisi yaptığı açıklamada, sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını, hiçbir şoförün yolcuların hayatını riske atamayacağını vurguladı.

Otobüsteki görgü tanıkları maymunun ilk başta şoförün yanına oturduğunu, ancak daha sonra direksiyona atladığını ve şoförün de bu duruma izin verdiğini aktardı.

Sosyal medyadaki yorumlar ise kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri şoförü insan hayatını tehlikeye attığı için sorumsuzlukla suçlarken, kimileri ise adamın hayvan sevgisi dolayısıyla işinden edilmemesi çağrısı yaptı.

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