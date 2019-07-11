Belediye otobüsünün çarptığı İlker, sürücünün cezalandırılmasını istiyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, elektrikli bisikletiyle işe giderken, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan İlker Gümüştaş (24), bilirkişi raporunda asli kusurlu gösterilirken, sürücünün ise kusurunun bulunmadığı görüşü yer aldı. Sürücünün cezalandırılmasını bekleyen İlker Gümüştaş, "Yaklaşık 1 senedir çalışmıyorum. Bu şekilde kimse almaz beni. Çalışmak için iş istiyorum" dedi.

Kaza, 28 Temmuz 2018'de, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir ilçesindeki kafede garson olarak çalışan İlker Gümüştaş, iddiaya göre, elektrikli bisikletine binip, iş yerine doğru yola çıktı. Bu sırada Erol T. yönetimindeki 33 DFP 55 plakalı, belediyeye ait yolcu otobüsü, Gümüştaş'ın bisikletine çarptı. Dengesini kaybedip, bisikletten düşen Gümüştaş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gümüştaş'ın bacağında açık kırık meydana geldiği belirlendi. Derin kesik ve kırıklar nedeniyle Gümüştaş'ın bacağına 50'nin üzerinde dikiş atıldı. Gümüştaş, 3 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulup, taburcu edildi.

'ŞOFÖRE SUÇ VERİLMEMİŞ'

Kazaya ilişkin hazırlanan dosyadaki bilirkişi raporunda İlker Gümüştaş, asli kusurlu gösterilirken, sürücü Erol T.'nin ise kusurunun bulunmadığı görüşü yer aldı. Gümüştaş ailesi, sürücünün suçlu bulunmamasına tepki gösterdi. Erol T.'nin cezalandırılmasını isteyen baba Ahmet Gümüştaş, "Oğlum hiçbir yerde çalışamıyor, kendi işine gidip, geliyordu. Yetkililerden yardım talep ediyorum. 2- 3 güne bir çocuğumu hastaneye götürüyorum. Bacağı sadece 15 derece bükülüyor şu an. Çarpan kişinin ceza almasını istiyorum. Devletimden adalet istiyorum. O arkadaş gelip, bizi sormadı. Arabanın başına geçtikten sonra yüzde 2 ile 8 arasında suçlusunuz. Şoför arkadaşa hiçbir suç verilmemiş. Asli kusurlu olarak çocuğumu bulmuşlar. Yetkililerden çocuğuma iş istiyorum" dedi.

'AİLEMİN GEÇİMİNİ SAĞLAYAMIYORUM'

Yaklaşık 1 senedir çalışamadığını dile getiren İlker Gümüştaş ise "İşime giderken, bu kazayı yaptım. Askerliğimi komando olarak yapmıştım; ama şu an ailemin geçimini bile sağlayamıyorum. Ameliyat oldum, bir ameliyat daha olacağım. Fizik tedaviye gittim, bacağımın bükülmesi için. 'En fazla bu kadar bükebilirsin' dediler. Yaklaşık 1 senedir çalışmıyorum. Bu şekilde de kimse almaz beni. İş istiyorum. Sürücünün de cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.