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Belediye otobüsünün seyir halinde ikiye bölünme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

 TRABZON’da, körüğü kopunca kontrolden çıkan belediye otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı.

Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, körüğü kopunca kontrolden çıkan belediye otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otobüsteki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13:00 sıralarında Yalıncak Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Müfit Ustaoğlu yönetimindeki 61 VV 265 plakalı belediye otobüsünün seyir halindeyken körüğü köptü. İkiye ayrılan otobüs, kontrolden çıkıp park halindeki 61 ED 476 ve 34 ABG 07 plakalı 2 otomobillere çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştıra Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada, park halindeki otomobilinde hasar oluşan Muhammet Kazancı, “Araçtan ekmek kasalarını boşaltıyordum. Otobüs bir anda gelip bizim araca çarptı ve durdu” dedi.

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