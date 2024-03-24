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'Belediye paramı ödemedi' dedi, yaptığı 'pes' dedirtti

24.03.2024 14:59
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 8 yıl önce belediye tarafından açılan yolun geçtiği arsa sahibi Kadriye Ekinci, kamulaştırma bedelinin ödenmediği iddiasıyla yolu kepçeyle kazdırıp, parke taşlarıyla kapattı. Yoldan geçmek isteyen sürücüler, kapalı olduğunu görünce geri dönerken, belediye konu ile ilgili açıklama yapmadı. İşte detaylar...

'Belediye paramı ödemedi' dedi, yaptığı 'pes' dedirtti

Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Kadriye Ekinci’nin arsasının bir bölümüne, iddiaya göre 8 yıl önce yol yapıldı. Kamulaştırma bedelini alamadığını söyleyen Ekinci, bölgeye getirdiği kepçe ile yolu kazdırarak, çıkan parke taşlarıyla trafiğe kapattı. Yolu kullanan sürücüler kapalı olduğunu görünce geri dönerek başka yolları kullanmaya başladı.

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Yolun kepçeyle kapatılma anlarını cep telefonuyla kaydeden mahalle halkından Devran Şan, “Buraya parke taşı yapıldı, enerji hattı geçiyor, MARSU'nun kendi hattı var. Ancak imar değişikliğinden dolayı, yönetimin sürekli değişmesinden dolayı, bu mahalledeki imar planı sürekli değişmekte. Arsa sahibi 2 yıldır görüşmesine rağmen belediyeden istediğini alamadığı için yolu kazdı. Bu yol resmi olarak görülüyor. Aynı zamanda buradaki parke taşının bakımı da yapılıyor. Ancak belediye bu soruna çözüm bulmuyor. Çözüm bulmadığı için de mülk sahibi böyle bir çalışma başlatmış” dedi.

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Belediye yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Mardin kepçe yol
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