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Belediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi personeli, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Üç Fidan Parkı’ndan Halk Evi’ne yürüyerek ve bisikletle geldi.Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ulaştırma politikaları için belirlediği hedefler doğrultusunda her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla Nilüfer Belediyesi bir dizi etkinlik organize etti.

Belediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdü

Nilüfer Belediyesi personeli, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Üç Fidan Parkı’ndan Halk Evi’ne yürüyerek ve bisikletle geldi.
Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ulaştırma politikaları için belirlediği hedefler doğrultusunda her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla Nilüfer Belediyesi bir dizi etkinlik organize etti. “Birlikte yürüyelim” sloganıyla gerçekleştirilen programda belediye çalışanları, mesâi saati öncesi Üç Fidan Parkı’nda toplanarak, Halk Evi’ne yürüyerek ve bisikletle geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Engin Yener, sağlıklı bir kent için halka toplu taşıma ve çevreci ulaşım araçlarını kullanma çağrısında bulundu.
Hafta boyunca sürecek faaliyetler hakkında bilgi veren Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli de, Nilüfer Belediyesi olarak bisiklet akademisiyle hizmet sözleşmesi imzalanacağını ve sürdürülebilir hareketlilik konusunda eğitim semineri düzenleyeceklerini söyledi. Hafta çerçevesinde Nilüfer Belediyesi’nin, Altınşehir Mahallesi’nde “Bisiklet Tamir İstasyonu” açacağını vurgulayan Dilber Dereli, bisikletli doğa kampı, yamaç paraşütü ve doğa sporları etkinlikleri ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” ve “Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu” gibi etkinlikler gerçekleştirileceğini ifade etti.
Nilespit 22 Eylül’de ücretsiz olacak
Nilüfer Belediyesi, 22 Eylülde Görükle Spor Parkı’nın bulunduğu Üniversite Caddesi’nde çeşitli spor faaliyetleri düzenleyecek. Vatandaşlar ayrıca Nilespit bisiklet kiralama sisteminden de ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Belediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdü

Belediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdü

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