Belediye personeli EXPO 2023 için İngilizce öğreniyor

Projenin gerçekleşmesi için belediye personellerine de büyük görev düştüğüne dikkati çeken Mahçiçek, "En az 50 civarında ülke gelecek ve burada stant açacak. Onlara yol gösterecek, projeleri anlatabilecek insanlara ihtiyaç var. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi olarak farklı birimlerdeki çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için çalışma başlattık. Arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesine lisan öğrenerek kolaylık sağlayacaklar. Arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Çünkü gönüllü olarak yapıyorlar." dedi.

Dünya çapındaki bir organizasyonun bir ilçe belediyesince yapılıyor olmasının önemine dikkat çeken Mahçiçek, uluslararası organizasyonun kentin ekonomisine, kültürüne, turizmine ve özellikle de tanıtımına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mahçiçek, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Burada kursiyerlerle İngilizce sohbet eden Mahçiçek, daha sonra eğitim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediyenin Şehit İlhan Güleç Bilgi Ve Kültür Evi'nde düzenlenen kursu ziyaret etti.

Onikişubat Belediye personeli, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 için İngilizce öğreniyor.

- EXPO 2023

Onikişubat Belediyesinin rekreasyon projesi kapsamında ilçenin Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan Menzelet ve Sır Barajı çevresindeki 747 bin metrekarelik bir arazi EXPO alanına dönüştürülüyor.

EXPO 2023 alanında, kültür ve kongre merkezi, su parkı ve lunapark, doğa müzeleri, çeşitli spor ve etkinlik üniteleri ile gölet ve 220 bin metrekareden fazla yeşil alan bulunacak.

Ana teması doğa dostu şehir ve duyarlılık olan projenin, alt temaları ise "Çocuklar için doğa temelli eğitim", "Kentsel dönüşümün biyofilik tasarımı", "Şehir bahçeciliği ve yerel gıda", "Daha yeşil, daha sağlıklı, daha mutlu" ve "Sadeliğin hikmeti" olarak belirlendi.

EXPO 2023 Kahramanmaraş, 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

