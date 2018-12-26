Belediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret etti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da Marmaris Belediyesi personeli, 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerini ziyaret ederek çocuklara hediye verdi, Noel Bayramı'nı kutladı.

Marmaris Belediye personeli, bugün saat 20.00 sıralarında giydikleri 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerine ziyaret etti. Şehir merkezinde belirlenen 50 eve ziyarette bulunan personel, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına da kamyonet hediye ederek ailelerin Noel Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretin ilk durağı Mahmut ve Elena Mengilli çifti oldu. Noel babayı kapıda karşılayan Melek, Miray ve Eliz Mengilli'ye oyuncak bebekleri hediye edildi. Rus vatandaşı Elena Mengilli'ye CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar'ın Noel bayramı kutlama mesajı iletilerek hediye verildi. Aile, Noel baba kostümlü personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. 43 yaşındaki Rus Elena Mengilli, "9 yıldır Türk ile evliyim. Bizim için çok büyük sürpriz ve mutluluk oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın görüş ve inanç ayırımı yapmadan bir Türk vatandaşı gibi hizmet etmesi bizleri mutlu ediyor. Böyle bir sürprizle çok duygulandım, herkese çok teşekkür ederim" dedi.