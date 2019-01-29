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Belediye personelinden ihtiyaç sahiplerini ısıtan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Manisa’da belediye çalışanları kendi aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara soba aldı.

Manisa’da belediye çalışanları kendi aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara soba aldı. Sobalar, belediyeye kayıtlı aileler arasından seçilen ihtiyaç sahibi 30 aileye teslim edildi.
Manisa Yunusemre Belediyesi çalışanları duyarlı bir projeye imza attı. Belediye personeli, kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin soğuktan etkilenmemesi amacıyla kendi aralarında para toplayarak, 30 adet soba satın aldı. Toplanan 10 bin liraya alınan sobalar, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Şu ana kadar 30 aileye soba yardımında bulunan Yunusemre Belediyesi, ailelerin kışlık kömürlerini de temin etti.
Aileleri ziyaret ederek, sobalarını teslim eden Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, “Soğukların kendini gösterdiği bu günlerde Yunusemre Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine soba yardımı yapıyoruz. Şu ana kadar takım halinde 30 aileye soba verdik. Bize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç sahibi olması tek kriterdir. Bizler evlerimizde sıcakta otururken, ihtiyaç sahiplerinin soğukta yaşamalarına gönlümüz razı olmadı. Şimdiye kadar Allah’ın rızasını kazanarak veren elle alan eli buluşturup soba yardımlarına devam ediyoruz. Aynı şekilde soba verdiğimiz her aileye kömür yardımında da bulunuyoruz. Bize müracaat eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştıracağız” diye konuştu.
Yunusemre Belediyesi personelinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara düşünerek başlattığı projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Saygın, "Bu tarifi anlatılamaz bir duygu. Gerçekten işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Personelimizin böyle bir şeye kalkışması bizim için mutluluk vericidir. Yaklaşık olarak 10 bin liraya yakın para toplandı. Bu parayla ekonomik olarak en uygun yerden sobalarımızı alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.
Belediye ekipleri, çeşitli hastalıkları sebebiyle kömürlü sobadan olumsuz etkilenebilecek ailelere ise elektrikli soba dağıtımı yaptı. İhtiyaç sahibi aileler duyarlılıklarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

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