HABER
  4. Belediye personeline ergenlik semineri

Belediye personeline ergenlik semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi personeline “çocuklarda ergenlik dönemi” semineri verildi.Vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi için personele yönelik eğitimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak çocuklarda ergenlik dönemi semineri düzenledi.

Osmangazi Belediyesi personeline “çocuklarda ergenlik dönemi” semineri verildi.
Vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi için personele yönelik eğitimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak çocuklarda ergenlik dönemi semineri düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda gerçekleşen seminere, özellikle ergenlik çağında çocukları olan personel ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat süren seminerde Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer Koçer, ergenlikte yaşanan değişimler ve anne babaların zorlandığı noktaları anlatırken, gençlerin ergenlik dönemini daha sağlıklı geçirmeleri için ebeynlere tavsiyelerde bulundu.
İş ve aile yaşamının bir bütün olduğunu belirten Gözde Nilüfer Koçer, “Çocuklar, ergen yaşa geldiklerinde bazı kaygılar yaşar. Bu dönemde kız ve erkek çocuklar hassas bir dönemden geçtikleri için çevresindeki büyükleri tarafından doğru bilgiler verilerek, bu döneme uyumları sağlanmalıdır. Bizler, bu düşünceyle yola çıkarak personelimize ergenlik döneminde yaşanan sıkıntılara yönelik seminer tertip ettik. Çünkü personelin aile yaşantısına temas ettiğimizde, işe olan motivasyonunun da arttığını görüyoruz. Seminerin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte belli periyotlar ve farklı konularla eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Emekli öğretmen evinde ölü bulunduEmekli öğretmen evinde ölü bulundu
Sobadan sızan gazdan zehirlendiSobadan sızan gazdan zehirlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Metin İyidil'le ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

Anayasa Mahkemesi'nden Soma maden faciasını protesto edenlere polis müdahalesi hak ihlali kararı

Soma maden faciasını protesto edenlere polis müdahalesi hak ihlali sayıldı

Galata Köprüsü'nde kaza! Otomobil devrildi

İstanbul'da trafiği felç eden kaza!

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! Özden Zeynep Oktav'dan açıklama geldi

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili yeni görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.