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Belediye personeline omurga sağlığı semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi personeline, oturma ve duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişen omurga hastalıklarına yönelik seminer verildi.Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde omurga hastalıklarında endoskopik cerrahî uygulamaları eğitimi düzenledi.

Belediye personeline omurga sağlığı semineri

Osmangazi Belediyesi personeline, oturma ve duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişen omurga hastalıklarına yönelik seminer verildi.
Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde omurga hastalıklarında endoskopik cerrahî uygulamaları eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde bel, sırt, boyun fıtıkları, erken dejenerasyon, kireçlenme gibi konulardan bahsedildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayati Aygün eşliğinde pratik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamalar da yaptırıldı. Aygün, özellikle ofis çalışanlarının bu tür eğitimlerden faydalanmasının erken teşhiste büyük rol oynadığını belirtti.

Belediye personeline omurga sağlığı semineri

Belediye personeline omurga sağlığı semineri

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