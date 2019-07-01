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Belediye personelinin nezaketi, sokak köpeğini yerinde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Antalya’da bir belediye personelinin belediye binası önünde yatan sokak köpeğini kaldırmak için nezaketi elden bırakmadan dil döktüğü ve köpeğin kalkıp gittiği anlar gülümsetti.Antalya Korkuteli Belediyesi önünde sıcaklardan bunalan bir köpek binanın kapı girişindeki gölgeye yatarak serinlemek istedi ancak deyim yerindeyse başı şişirildi.

Belediye personelinin nezaketi, sokak köpeğini yerinde etti

Antalya’da bir belediye personelinin belediye binası önünde yatan sokak köpeğini kaldırmak için nezaketi elden bırakmadan dil döktüğü ve köpeğin kalkıp gittiği anlar gülümsetti.
Antalya Korkuteli Belediyesi önünde sıcaklardan bunalan bir köpek binanın kapı girişindeki gölgeye yatarak serinlemek istedi ancak deyim yerindeyse başı şişirildi. Belediye önünde uzanan köpeğin yanına gelen belediye personeli, tatlı bir dille köpeğe seslendi. Kapının önünden kalkması gerektiğini ifade eden belediye çalışanını muhtemelen bir arkadaşı telefonla görüntüledi.
Belediye çalışanı köpeğe hitap ederek, "Hayvanları severiz, hayvanların doğal yaşam ortamına karşı değiliz ama kapının önünde yatıyorsun babacım. İnsanlar gelip geçerken rahatsız oluyor. Defalarca söyledik ama biz, karşıda park var" şeklinde konuştu.
Derdini anlatan belediye personeline "hav" bile demeyen köpek, bir süre sonra başının şişirilmesine dayanamayarak yerinden kalkıp gitti.

Belediye personelinin nezaketi, sokak köpeğini yerinde etti

Belediye personelinin nezaketi, sokak köpeğini yerinde etti

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