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  4. Belediye sattı mahkeme iptal etti... Yaklaşık 1600 parsel değeri ise toplam 30 milyon! Bir de üstüne dünyanın en ünlü manzaralarından birine sahip

Belediye sattı mahkeme iptal etti... Yaklaşık 1600 parsel değeri ise toplam 30 milyon! Bir de üstüne dünyanın en ünlü manzaralarından birine sahip

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 11:55
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Antalya'da Demre Belediyesi'nin, Çevreli Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kekova manzaralı 24 bin 834 metrekarelik arazinin satışının iptaline ilişkin davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Belediye sattı mahkeme iptal etti... Yaklaşık 1600 parsel değeri ise toplam 30 milyon! Bir de üstüne dünyanın en ünlü manzaralarından birine sahip

CHP yönetimindeki Demre Belediyesi tarafından Çevreli Mahallesi'nde belediyeye ait 24 bin 834 metrekarelik arazi, 2024'ün Kasım ayında tek kişinin katıldığı iki ihale ile satıldı. İki parselden oluşan arsalardan 799 parsel 7 milyon 636 bin TL, 794 parsel ise 22 milyon 253 bin TL bedel üzerinden satıldı. Çevreli Mahallesi'nde oturan Mevlüt Sarıca, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

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USUL VE YASAYA AYKIRI BULUNDU

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne, Mevlüt Sarıca adına avukatı Funda Tolunay Kocakaya tarafından açılan davada; Çevreli Mahallesi'ndeki 101 ada 794 ve 799 parsellerdeki taşınmazların satış izin yapılan iki ihale için alınan belediye meclis kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu karara dayanılarak ihalenin yapılmasının mümkün olmadığı, ihalenin açık teklif usulüyle yapılması gerektiği, ihaleden köy muhtarının dahi haberinin olmadığı, ihalenin gerekli yerlerde ilan edilmediği, her iki taşınmazın da rekabet koşulu oluşmadan tek katılımcı Fahri Tokgöz üzerinde kaldığı, ihalenin şeffaf bir şekilde yapılmadığı, ihale şartnamesinin kendisine verilmediği gerekçeleriyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

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YÜRÜTMESİ DURDURULDU

İhalenin kapalı teklif usulüyle yapılması gerektiği belirtilen karar metninde mahkeme, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

KEKOVA-MANZARALI-ARAZININ-SATISINA-YURU_517899_153352

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya CHP arazi belediye satış
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