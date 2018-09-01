KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye seçimlerinde yine en iddialı parti biziz. Biz 24 Haziran seçimini değerlendirdik. 'Niye biraz geriye gidiş var?' diye kendimize sorduk ve kendi içimizde öz eleştirimizi yaptık. Anketler yaptık, vatandaşı dinledik, bölgelerden gelen milletvekili arkadaşlarımızın hepsini dinledik ve raporlaştırdık." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de partisinin Bünyan ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yaklaştığını ve AK Parti'nin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de hazır olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleriyle ilgili öz eleştiri yaptıklarını belirten Özhaseki, "Belediye seçimlerinde yine en iddialı parti biziz. Biz 24 Haziran seçimini değerlendirdik. 'Niye biraz geriye gidiş var?' diye kendimize sorduk ve kendi içimizde öz eleştirimizi yaptık. Anketler yaptık, vatandaşı dinledik, bölgelerden gelen milletvekili arkadaşlarımızın hepsini dinledik ve raporlaştırdık. Dürüstçe vatandaşımıza itiraf ettik. 'Bundan sonra bu hatalar olmayacak' dedik." diye konuştu.