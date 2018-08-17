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Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince Belediyesi işletmecisi olduğu Çenesuyu'na yüzde 25 zam yaparken, Ocak ayında da suya yüzde 20 zam geldiğini ve toplamda zam oranının yüzde 45 seviyesine çıktığını ifade eden CHP Kocaeli Büyükşehir Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir duruma sert tepki gösterdi. Taşdemir yaptığı açıklamada, 'Bu fırsatçılıktır kabul edilemez' dedi.

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Kocaeli'de AKP'li Derince Belediyesi ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek belediye tarafın işletilen Çenesuyu firmasında su fiyatlarına zam yaptı.

'7 AYDA ÇENESUYU YÜZDE 45 ZAMLANDI'

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, sadece 7 ayda yüzde 45 zam yapılan Çenesuyu ile ilgili konuşan CHP Kocaeli Büyükşehir Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir belediyenin doların yükselmesi nedeniyle fırsatçılık yaptığını savundu. Taşdemir “Derince Belediyesi tarafından işletilen Çenesuyu'nda 2018 yılının başında su fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmıştı. Söz konusu bu zammın üstünden 7 ay geçti. Şirket yöneticileri geçtiğimiz günlerde su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam daha yaptı. 7 ayda Çenesuyu yüzde 45 zamlandı.” diye konuştu.

TAŞDEMİR: AKIL ALIR YANI YOK

“İlk zam dönemseldi ancak yapılan bu son zam bir fırsatçılığın ürünü.” diyen Taşdemir sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye zor günler geçiriyor. İktidarından muhalefetine herkes ekonomik sıkıntıları aşılması için kenetlenmiş durumda. Kamuda yapılacak tasarruflarla ekonomideki sıkıntıları vatandaşa en az yansıtmanın gayreti hakim. Ancak Derince Belediyesi satmak istediği, özelleştirmek için 40 takla attığı Çenesuyu'nda ekonomik sıkıntıları aşmak değil, bu sıkıntılardan kendine fırsat yaratmak için çabalıyor. Yapılan yüzde 45'lik su zammın akıl alır bir yanı yok. Evet dolar arttı, plastik fiyatlarında da artış oldu. Ancak bunu 2 gün içerisinde vatandaşa yansıtmak da nedir?”

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'SON ANA KADAR DİRENMELİSİN'

“Sen devlet kurumusun vatandaşa fiyat farklarını en son sen yansıtmalısın. Son ana kadar direnmelisin. Fakat Derince'de böyle bir anlayış yok. Yelken Restaurant'ta kendine ‘Riyaset' yani Başbakanlık adını verdiği özel makamda oturan bir belediye başkanıyla böyle bir anlayışın olması da mümkün değil. Ülke ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Birileri de bu sıkıntıları fırsat bilerek kendi rahatlarını bozmadan bu sıkıntıların faturasını vatandaşa çıkarmak istiyor. Bu kabul edilemez. Yerel seçimlere 6-7 ay gibi bir zaman var. Vatandaş yapılan bu fırsatçılıkları bir kenara not ediyor. Seçim günü, sandıkta bu işin hesabı sorulacaktır.”

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