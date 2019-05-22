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Belediye tabelasındaki "Tunceli", "Dersim" olarak değiştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

Belediye tabelasındaki "Tunceli", "Dersim" olarak değiştirilecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki "Tunceli" isminin yazılı olduğu tabelanın "Dersim" diye değiştirilmesi kararı aldığını bildirdi.

Tunceli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü gerçekleştirdiği toplantılarda, belediye hizmet binasında bulunan tabelada yazılan "Tunceli" ibaresinin değiştirilerek "Dersim" yazılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."

Açıklamada, belediye başkanı makam aracının zamanla yıpranmadan dolayı ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle açık artırma usulü ile satılması için encümene yetki verilmesi, 25-28 Temmuz tarihlerinde Munzur Kültür ve Doğa Festivali yapılması, Destek Hizmetleri Müdürlüğü işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi oy birliğiyle kabul edildiği belirtilirken, bir önceki Belediye Meclisi tarafından Türk Kızılay Derneği ile İlim Yayma Cemiyetine ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılan yer tahsislerinin iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca bir önceki Belediye Meclisince alınan kararla Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince kurularak Tunceli Cemevi'nin hizmet binasına ait elektrik faturalarının belediye tarafından ödenmemesi yönündeki önergenin yapılan müzakereler sonucunda oy çokluğuyla reddedildiği kaydedildi.

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Tunceli Tunceli belediyesi

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