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Belediye temizlik işçisinden anlamlı davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Özübek, her gün çöp konteynerlerinden topladığı et atıkları ve kemiklerle sokak köpeklerini besliyor.Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak çalışan Özübek her sabah görev yeri olan eski hal sokağındaki kasap dükkanlarının da bulunduğu bölgede temizlik yapıyor.

Belediye temizlik işçisinden anlamlı davranış

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Özübek, her gün çöp konteynerlerinden topladığı et atıkları ve kemiklerle sokak köpeklerini besliyor.
Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak çalışan Özübek her sabah görev yeri olan eski hal sokağındaki kasap dükkanlarının da bulunduğu bölgede temizlik yapıyor. Özübek temizlik yaptığı sırada bölgedeki çöp konteynerlerinde bulunan kasapların atıkları olan et ve kemikleri de toplayarak sokak köpeklerini kendi elleri ile besliyor.
Temizlik işçisi Özübek’in bu hareketi ise vatandaşlardan takdir topluyor.

Belediye temizlik işçisinden anlamlı davranış

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