Belediye tesisinin yöresel yemek hizmeti ilgi görüyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta belediyeye ait sosyal tesis, gelen misafirlere ve yöresel yemekleri özleyen Sivaslılara nostalji yaşatıyor. Sosyal tesiste, kentin simge yemeklerinden oluşan 'Sivas tabağı' yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde Sivas Belediyesi'ne ait sosyal tesis, yöresel yemek hizmeti sunuyor. Kentin yemek kültüründe yer alan mumbar, içli köfte, yaprak sarması, patatesli hingel ve mantıdan oluşan menü, 'Sivas Tabağı' adıyla isteyenlere servis ediliyor. Özellikle şehre gelen tatilciler Sivas Tabağı'na ilgi gösteriyor.

Sosyal tesislerin aşçıbaşısı Mehmet Aydın, Sivas Tabağı'nın tüm yöresel lezzeti içerdiğini belirterek, "35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. 10 yıldır da Sivas Belediyesi'nde çalışıyorum. Tüm yöresel lezzetlerimizi 'Sivas Tabağı' adı altında topladık. İçli köfte, mantı, mumbar, hingel ve yaprak sarması, bir tabak içerisinde yer alıyor. Bu yemekleri kadınlar kendi el emeği ile yapıyor, hepsi doğal olarak elle hazırlanıyor. Kendi evimizde nasıl yemek istiyorsak, burada da tabağımızı böyle hazırlıyoruz. Müşterilerimiz yemekleri çok beğeniyor ve memnuniyetle tüketiyor. Biz de özenerek yapıyoruz, fiyatı da çok uygun. Ayrıca birçok meslek gruplarına ve öğrencilere de yüzde 25 dolayında indirimlerimiz var. Uygulamamız müşterilerimizin ilgisini çekiyor, memnun oluyorlar" dedi.

Tesise, kent sakinleri dışında dışarıdan gelenler de ilgi gösteriyor. Sivas'ın yöresel mutfağına özgü bir şeyler yemek isteyen, tek menüde birçok çeşidi tatma imkanı buluyor.

Hatay'dan Sivas'a gelen Emre Hazırlar, Sivas tabağını çok beğendiğini ifade ederek, "Tesise geldiğimde 'Buranın en meşhur menüsü nedir' diye sordum. Sivas köftesi ve Sivas tabağını önerdiler. Sivas tabağını tercih ettim. Gayet güzel, lezzeti de yerinde. Ağır gelmiyor. Bizim damak tadımıza da baharat ve lezzet olarak çok uygun. Herkese öneririm" diye konuştu.