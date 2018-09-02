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Belediye, vatandaşa zeytin dağıtıp, festivale davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik İlçe Belediyesi, Yalova'da zeytin dağıtarak hem Gemlik zeytinini tanıttı, hem de vatandaşları 7 Eylül'de başlayacak Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali’ne davet etti.

Belediye, vatandaşa zeytin dağıtıp, festivale davet etti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik İlçe Belediyesi, Yalova'da zeytin dağıtarak hem Gemlik zeytinini tanıttı, hem de vatandaşları 7 Eylül'de başlayacak Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali’ne davet etti.
Yalova’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan stantta Gemlik Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Turhan ve personel tarafından 5 bin paket zeytin ilçe halkına dağıtıldı. Gemlik’in zeytinin başkenti olduğunu belirten Turhan, "Her sene uluslararası zeytin festivali yapıyoruz. Bu sene de 7-9 Eylül tarihleri arasında bu festivali gerçekleştireceğiz. Yalova'ya Gemlik zeytinini tanıtmak amaçlı geldik. Yalovalı hemşehrilerimizi Gemlik Zeytin Festivali’ne davet ediyoruz. Gemlik zeytini, doğal bir zeytindir. Gemlik zeytinin başkentidir, ülkenin en iyi sofralık zeytinini üretir. Zeytinde coğrafik işareti alan tek yer Gemlik zeytinidir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın zeytini alırken Gemlik zeytini olduğunu anlaması için Gemlik zeytinin coğrafik işaretine bakmaları yeterlidir. Coğrafik işareti olan Gemlik zeytini doğaldır, hiçbir şekilde boyanmış değildir" dedi.
Standa gelerek zeytinin tadına bakan vatandaşlara Gemlik zeytini hakkında bilgi verildi, hediyeleri takdim edildi.

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Belediye, vatandaşa zeytin dağıtıp, festivale davet ettiBelediye, vatandaşa zeytin dağıtıp, festivale davet etti

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