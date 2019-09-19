Belediye vatandaşın ayağına gidiyor

Samsun’un İlkadım İlçe Belediyesi, “Belediye Mahallemizde” projesi ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye başladı.

"Belediye Mahallemizde" isimli projenin ilk durağı Anadolu Mahallesi oldu. Mahalleye kurulan çadırda belediye görevlileri vatandaşların problemlerini yerinde dinledi. Problemler ilgili birimlere iletildi ve hızlıca çözüm bulundu. Mahalledeki bozuk yollar, eskimiş konteynerler, büyümüş otlar, kirli yollar ve diğer sorunlar gibi birçok eksiklik topyekun bir çalışma ile giderildi. Çadırda sağlık personelleri de görev aldı. Sağlık personelleri, isteyen vatandaşlara genel sağlık taraması yaptı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, birim müdürleri ile çalışmaları yerinde takip edip, mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Belediyeyi halkın ayaklarına getirdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çok ciddi mali sıkıntılarımız olmasına rağmen hizmete devam ediyoruz. Doğal gaz geçen mahallelerimizde çok ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle sokak araları toz-toprak içerisindeydi. Mahalleleri tek tek ele alarak, her mahalleye toplu bir ekiple girerek yol ve diğer hizmetlerin yanı sıra sağlık taraması da yaparak tüm birimlerimizi vatandaşımızın sıkıntılarını çözmek için seferber ediyoruz. Böylece halkın belediyeye gelmesi yerine biz belediyeyi halkın ayağına getirmiş olduk. Olayları yerinde çözme adına da bu uygulamamız devam edecek. Mahalle mahalle gidiyoruz. Şu anda Anadolu Mahallesi’ndeki sorunları gideriyoruz. Bu mahalledeki 50 sokağın 15 sokağında parke taş işlerini yaptık. Diğer sokaklarda da asfalt işlemi yapıldı. Mahallede kurduğumuz çadırda sağlık ekipleri de sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Başka bir sorun varsa da buradaki görevli arkadaşlar dikkate alarak bizimle irtibata geçiyor” dedi.