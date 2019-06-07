Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul biliyorsunuz, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde gönül belediyeciliği ile tanıştı. İnşallah yeni bir 25 yıllık dönemle de Sayın Binali Bey ile tanışacak. 23 Haziran'dan sonra da Binali Başkanımızla belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız." dedi.

Kurum, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonulular için yapılması gereken her konuda gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarihi alanların dönüşümünü yapıp gün yüzüne çıkarmak için gerçekleştirdikleri önemli çalışmaları daha önce paylaştıklarına dile getiren Kurum, Kale'den Nasrullah Camisi'ne kadar olan alanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılabilecek ne kadar bina varsa dönüşümünü hayata geçireceklerini belirtti.

Kentsel dönüşüm için rezerv konutlar yaptıklarını anlatan Kurum, "Çevre yolu üzerinde 800 rezerv konut üretiyoruz. Kentsel dönüşüm içerisinde bulunan vatandaşlarımız ister kendi alanında ister rezerv konutlara gidecek. Tüm Türkiye’deki kentsel dönüşümü bu çerçevede yürüteceğiz. Onların rızası olmayan hiçbir işi ne yapacağız ne de yapılmasına müsaade edeceğiz." ifadelerini kullandı.