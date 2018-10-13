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Belediye, yatırımlarıyla eğitime değer kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, çocuk ve gençlerin daha kaliteli bir eğitim almasını sağlamak amacıyla 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi - Şimdiye kadar ilçede 53 Z kütüphane, anaokullarına 32 derslik, 25 voleybol ve basketbol sahası, 15 halı saha kazandıran, 159 bin çocuğa kırtasiye yardımında bulunan belediye, Prof. Dr. Aziz Sancar Oyuncak Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Genç Kütüphanesi, Otistik Çocuk Okulları, Orta ve Ağır Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi, İşitme, Görme Engelliler Lisesi'nin yapımını sürdürüyor - Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı: - "Kayapınar, kitap çeşitliliği, zenginliği ve Z kütüphane sayısı açısından Türkiye'nin en zengin, önemli ve güzel ilçelerinden biri oldu"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlerin daha kaliteli bir eğitim almasını sağlamak amacıyla 100 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Görevlendirme yapılmasının ardından hayata geçirilen projelerle takdir toplayan Kayapınar Belediyesi, eğitime yönelik yatırımlarıyla da çocukları geleceğe hazırlıyor. Kaynaklarını ilçede eğitim gören çocuk, genç ve engelliler için kullanan belediye, şimdiye kadar eğitim alanında ilçeye 100 milyon liralık yatırım kazandırdı.

Şimdiye kadar ilçede 53 zenginleştirilmiş kütüphane, anaokullarına 32 derslik, 25 voleybol ve basketbol sahası, 15 halı saha kazandıran, 159 bin çocuğa kırtasiye yardımında bulunan belediye, Prof. Dr. Aziz Sancar Oyuncak Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Genç Kütüphanesi, Otistik Çocuk Okulu, Orta ve Ağır Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi, İşitme ve Görme Engelliler Lisesi'nin yapımını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime çok önemli ve anlamlı desteklerinin olduğunu söyledi.

İnsanlara ve özellikle geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Balcı, belediye olarak eğitime çok büyük destek verdiklerini belirtti.

Belediye olarak ilçede anaokullarına 32 yeni derslik kazandırdıklarını, yapacakları 6 anaokulunda ise 48 yeni derslik kurulacağını dile getiren Balcı, ayrıca Diyarbakır'da İşitme Engelliler Lisesi ve yurdu yapacaklarını vurguladı.

- "Eğitime yönelik çok anlamlı ve önemli katkılarımız oldu"

Balcı, ilçedeki okullara 31 özel eğitim sınıfı yaptıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"İlkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm okullarımız geleneksel oyunlarla çizdirdik. 25 voleybol ve basketbol sahası, 15 halı saha okul bahçelerine kazandırdık. İki gençlik merkezi, iki kapalı spor salonu yapıyoruz. Okullarımızın tuvaletlerini güzelleştiriyoruz. Çocuklarımızın okuma yazma kültürlerine katkı sağlaması, hayal dünyalarının gelişmesi için de özel dizayn ettiğimiz defterleri yaklaşık 75 bin çocuğumuza dağıttık. 84 bin çocuğumuza kitap hediye ettik. Bunlara benzer eğitime yönelik çok anlamlı ve önemli katkılarımız oldu."

Eğitime yönelik yapılan yardımların parasal anlamda bir bedelinin olmadığını aktaran Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak yaptığımız ve yapımı süren çocuk oyuncak kütüphanesi, yetişkin ve genç kütüphaneleri, otistik çocuk okulu, orta ve ağır engelliler mesleki eğitim merkezi, işitme ve görme engelliler lisesi, kız öğrenciler için lise, Z kütüphaneler, spor salonları, yüzme havuzları, voleybol ve basketbol sahaları anlamında yaklaşık 100 milyon lira maliyetle hemşehrilerimize, onların yavrularına ve geleceğimize yatırım yaptık. Bu anlamda yaptığımız yatırımın Diyarbakır'a değer kazandırdığını düşünüyorum."

- "Kayapınar Türkiye'nin en çok Z kütüphanesine sahip"

Kayapınar ilçesinde 53 zenginleştirilmiş (Z) kütüphane olduğunu anlatan Balcı, bu kütüphanelerle çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağladıklarını aktardı.

Çocukların geleceğine önem verdiklerine değinen Balcı, şöyle dedi:

"Bu anlamda Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Türkiye'nin en çok Z kütüphanesine sahip. Bu kütüphanelere 500 bin kitap sağladık. Şu anda bütün anaokullarımızda, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda birkaç eksik olmakla beraber Z kütüphane mevcut. Kayapınar, kitap çeşitliliği, zenginliği ve Z kütüphane sayısı açısından Türkiye'nin en zengin, önemli ve güzel ilçelerinden biri oldu."

- Prof. Dr. Aziz Sancar adına çocuk kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yaklaşık 35 milyon lira maliyetle çocuklar ve gençler için yapacakları kütüphane inşaatına başladıklarını kaydeden Balcı, bu kütüphanenin Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın en güzel, modern ve zengin kütüphanesi olacağını belirtti.

Balcı, "Çocuklarımızı çok sevdiğimiz için onlar için Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını vermeyi düşündüğümüz çocuk ve oyuncak kütüphanesi, gençler için de Prof. Dr. Fuat Sezgin kütüphanesini yapıyoruz. Diyarbakır'ın en güzel, şık, zarif ve büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'deki sayılı kütüphanelerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır eğitim Kayapınar Belediyesi

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