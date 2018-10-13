Belediye, yatırımlarıyla eğitime değer kattı

Şimdiye kadar ilçede 53 zenginleştirilmiş kütüphane, anaokullarına 32 derslik, 25 voleybol ve basketbol sahası, 15 halı saha kazandıran, 159 bin çocuğa kırtasiye yardımında bulunan belediye, Prof. Dr. Aziz Sancar Oyuncak Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Genç Kütüphanesi, Otistik Çocuk Okulu, Orta ve Ağır Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi, İşitme ve Görme Engelliler Lisesi'nin yapımını sürdürüyor.

Görevlendirme yapılmasının ardından hayata geçirilen projelerle takdir toplayan Kayapınar Belediyesi, eğitime yönelik yatırımlarıyla da çocukları geleceğe hazırlıyor. Kaynaklarını ilçede eğitim gören çocuk, genç ve engelliler için kullanan belediye, şimdiye kadar eğitim alanında ilçeye 100 milyon liralık yatırım kazandırdı.

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlerin daha kaliteli bir eğitim almasını sağlamak amacıyla 100 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime çok önemli ve anlamlı desteklerinin olduğunu söyledi.

İnsanlara ve özellikle geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Balcı, belediye olarak eğitime çok büyük destek verdiklerini belirtti.

Belediye olarak ilçede anaokullarına 32 yeni derslik kazandırdıklarını, yapacakları 6 anaokulunda ise 48 yeni derslik kurulacağını dile getiren Balcı, ayrıca Diyarbakır'da İşitme Engelliler Lisesi ve yurdu yapacaklarını vurguladı.

- "Eğitime yönelik çok anlamlı ve önemli katkılarımız oldu"

Balcı, ilçedeki okullara 31 özel eğitim sınıfı yaptıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"İlkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm okullarımız geleneksel oyunlarla çizdirdik. 25 voleybol ve basketbol sahası, 15 halı saha okul bahçelerine kazandırdık. İki gençlik merkezi, iki kapalı spor salonu yapıyoruz. Okullarımızın tuvaletlerini güzelleştiriyoruz. Çocuklarımızın okuma yazma kültürlerine katkı sağlaması, hayal dünyalarının gelişmesi için de özel dizayn ettiğimiz defterleri yaklaşık 75 bin çocuğumuza dağıttık. 84 bin çocuğumuza kitap hediye ettik. Bunlara benzer eğitime yönelik çok anlamlı ve önemli katkılarımız oldu."