Belediye yol katılım payı istedi, vatandaş itiraz etti

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, belediye tarafından üst yapısı tamamlanan bazı cadde ve sokaklarda ikamet eden mülk sahiplerinden belediye meclis kararı ile yol harcamalarına katılım payı adı altında ücretler talep edildi. Çaycuma Belediyesi, meclis kararıyla üst yapısı tamamlanan bazı cadde ve sokaklarda ikamet eden 3 bin 515 mülk sahibinden yol harcamalarına katılım payı adı altında ücret talep etti. Belediye Gelirleri Kanunu'nun ‘Yol Harcamalarına Katılım Payı’ başlıklı 86'ncı maddesi gereğince sadece camilerin muaf tutulduğu kararda, kamu kurumları ve belediyenin de ücret ödeyeceği öğrenildi. Aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu mülk sahiplerinden bin 375’inin 500 liraya kadar, 2 bin 12'sinin 500 ile bin lira arasında, 820 mülk sahibinin ise bin ile 2 bin lira arasında ödeme yapacağı belirtildi. 3 mülk sahibinin ise 100 ile 400 bin lira arasında katılım payı ödeyeceği belirtildi. Karara tepki gösteren bazı vatandaşlar, belediyeye dilekçeyle itirazda bulundu. İlçe merkezindeki 6 mahallenin muhtarı da karara tepki olarak basın açıklaması düzenledi. Muhtarlar adına konuşan Karalar Mahallesi Muhtarı Murat Üstünkul, üst yapısı biten mahallelerde mülk sahiplerinden katılım payı altında çeşitli miktarlarda para talep edildiğini söyledi. Halkın bu paraları ödeyecek gücü olmadığını ifade eden Üstünkul, şöyle konuştu:

"Çaycuma’ya 2015 yılından bu yana yapılan üst yapıyla ilgili vatandaşlarımızdan istenen katılım paylarının sonuna kadar tüm mahalle muhtarları olarak karşı gelmekteyiz. Vatandaşlarımız itiraz dilekçelerini belediyeye teslim etmeye başladılar. Bu durum vatandaşlar arasında huzursuzluk ve tedirginliğe yol açmıştır. Bu karardan geri adım atılmasını tüm mahalle muhtarlarımız olarak vatandaşlarımız adına istiyoruz." 'ÖDEYECEK DURUMUMUZ YOK' Belediyeye dilekçe ile başvuran vatandaşlardan Satılmış Tozlu, Yeşiltepe Mahallesi’nde oturduğunu ve kendisine 2 bin 185 lira ödeme çıktığını söyledi. Bu parayı ödeyecek durumu olmadığını anlatan Tozlu, "Hiç kimsenin bu paraları ödeyecek durumu yok. Bir sene önce zaten emlak vergisi altında paraları ödemek için krediler çekti vatandaş. Daha borçları var. Milletin yiyecek ekmeği yok. Bu parayı ödeyecek gücü yok kimsenin. Ona rağmen alınacak diyorlar. Biz ödeyemeyiz, yok paramız. Biz kanunsuz iş demiyoruz. Bu kanunların uygulanacağı zaman değil. Millet ekmeğinin derdine düştü. Doğal gaz zammı, elektrik zammı, herkes kan ağlıyor. Şimdi bunun sırası değil. Bence bunu bir daha düşünülüp tekrar gözden geçirilmesi lazım bu durumun. Belediyenin asil görevi zaten bunları yapmaktır" dedi.