Belediye yöneticilerine stres yönetimi ve motivasyon eğitimi

Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim semineri Afyonkarahisar’da yapıldı.

Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra birliğe üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. İki gün süren program sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ile Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar, ‘Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri görev yetki ve sorumlulukları, belediyelerde gelir arttırıcı tedbirler, konularında bilgilendirmede bulundu. Ayrıca, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. Yaşar Uğurlu tarafından “Yönetimde İnsan İlişkileri” ve “Stres Yönetimi Motivasyon” konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kanunlarda ve mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak için bu seminerleri düzenlediklerini belirtti. Birlik olarak eğitim seminerlerini düzenli şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Dündar, “Bursa belediyeleri olarak bu toplantılarda belediye çalışanları arasında etkileşim, bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlıyoruz. Hizmet verirken çalışmalarımızın kanunlar çerçevesinde yürümesi için bu eğitimlere önem veriyoruz. Bu toplantımızda da yerel yönetimleri ilgilendiren yeni düzenlemeler ile diğer kanunlar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler hakkında bilgi sahibi oluyoruz” dedi.



