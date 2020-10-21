Belediye yüksek sesle seks şikayetine 'doğal gürültü' dedi

İsmini açıklamak istemeyen bir kadın, komşuları nedeniyle Mart ayından beri hayatının cehenneme döndüğünü söylüyor.

Kadının iddialarına göre kendisi ve yaşları dört, iki ve bir yaşında olan üç çocuğu yüksek sesli seks ve gece yaşanan kavgalar nedeniyle geceleri uyumakta zorluk geçiyor.

Yerel bir gazeteye konuşan kadın “Her gece bu sesleri duymak korkunç. Karantinadan önce her gece olmuyordu ama karantinadan beri daha kötüleşti” dedi.

Şikayetçi kadın “Komşumun yalnız yaşadığını düşünüyorum ama her gece geç saatlerde birileri geliyor. Başta yeni bir sevgilisi olduğunu ve zamanla geçeceğini düşündüm. Ama asla bitmiyor. Üç odalı bir evimiz var, ama o daireye bitişik olan odayı kullanamıyorum” dedi.

Şikayetçi kadın, komşusuyla konuşmayı denediğini, kapısına bir not bırakarak iletişim kurmayı denediğini; ancak çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti ve “Konuşulabilir birine benzemiyor. Duyduğuma göre evde başkaları varken de bu gürültüler ve kavgalar devam ediyor. Yakınlarıyla böyle konuşan biri, komşusuna nasıl davranır? Kendimi ve çocuklarımı riske atamam” dedi.