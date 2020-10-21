Belediye yüksek sesle seks şikayetine 'doğal gürültü' dedi

İsmini açıklamak istemeyen bir kadın, komşuları nedeniyle Mart ayından beri hayatının cehenneme döndüğünü söylüyor.
Kadının iddialarına göre kendisi ve yaşları dört, iki ve bir yaşında olan üç çocuğu yüksek sesli seks ve gece yaşanan kavgalar nedeniyle geceleri uyumakta zorluk geçiyor.
Yerel bir gazeteye konuşan kadın “Her gece bu sesleri duymak korkunç. Karantinadan önce her gece olmuyordu ama karantinadan beri daha kötüleşti” dedi.
Şikayetçi kadın “Komşumun yalnız yaşadığını düşünüyorum ama her gece geç saatlerde birileri geliyor. Başta yeni bir sevgilisi olduğunu ve zamanla geçeceğini düşündüm. Ama asla bitmiyor. Üç odalı bir evimiz var, ama o daireye bitişik olan odayı kullanamıyorum” dedi.
Şikayetçi kadın, komşusuyla konuşmayı denediğini, kapısına bir not bırakarak iletişim kurmayı denediğini; ancak çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti ve “Konuşulabilir birine benzemiyor. Duyduğuma göre evde başkaları varken de bu gürültüler ve kavgalar devam ediyor. Yakınlarıyla böyle konuşan biri, komşusuna nasıl davranır? Kendimi ve çocuklarımı riske atamam” dedi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Manchester Belediyesi ile iletişime geçtiğini, komşusuna iki mektup gönderildiğini ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle şikayetlerin değerlendirilmesine öncelik verilmediğini söyledi. Geçtiğimiz hafta tekrar belediyeye şikayette bulunan kadın, belediyenin verdiği yanıtla ilgili “Onlarla seks gürültüleri hakkında konuştum ama yapabilecek bir şey olmadığını, bunun doğal sesler olduğunu söylediler. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Gerçekten çok uykusuzum” dedi.
Evi ziyaret eden bir yetkili, sokak gürültüsü arasında başka bir ses duyulmasının mümkün olmadığını söyledi ve sesi ölçebilmek için gürültü takip eden bir cihaz kurulduğunu belirtti. Eğer yeterli kanıt toplanırsa, meşru bir şikayette bulunulacak.
İngiltere’de 1990’da çıkan Çevre Koruma Yasası ve 1996’da çıkan Gürültü Yasası gereğince harekete geçmek için çıkan gürültünün sağlığa zararlı olması ve/veya kişinin kendi mülk ve toprağını kullanmasına müdahale etmesi gerekiyor.
Manchester Şehir Meclisi'nden yetkili Rabnawas Akbar ise “Manchester Şehir Belediyesi yetkilileri 17 Ekim’deki çağrı üzerine ve mülkteki gürültüyü belgeleyebilmek için mülke geldi. 01.20’de olay yerine gelen yetkililer duyulabilir bir gürüldü olmadığını belirtti. Personelin ve sakinlerin güvenliği nedeniyle şu an sokak seviyesinde gelen gürültüler değerlendiriliyor” dedi.
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