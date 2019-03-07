ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'de insani gelişmişliğin dünya standartlarında en yüksek seviyede olduğu 30 ilçe var. Bu 30 ilçenin 19'u Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani belediyecilik bizim işimiz." dedi.

Öztrak, Ardanuç Belediyesince yaptırılan işhanının açılış töreninde yaptığı konuşmada, İnsani Gelişme Vakfının, Birleşmiş Milletlerin insani gelişmişlik endeksine göre, Türkiye'deki ilçeleri değerlendirdiğini söyledi.

Vakfın, ilçeleri insani gelişmişliğe göre ele aldığını ifade eden Öztrak, "Türkiye'de insani gelişmişliğin dünya standartlarında en yüksek seviyede olduğu 30 ilçe var. Bu 30 ilçenin 19'u Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani belediyecilik bizim işimiz. AKP'li belediyecilik anlayışı iflas etmiştir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna, Artvin'in Şavşat ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı anımsatan Öztrak, şöyle devam etti:

"İşte o suikasta uğrayan Genel Başkanımıza, onun partisine, bu partiye destek olan sizlere, bu parti ile seçimlere iş birliği içinde giden İYİ Parti'ye, bizim yakın durduğumuz Saadet Partisine, bizimle beraber olan Demokrat Parti'ye, bu ülkenin Cumhurbaşkanı gömleği giymiş parti Genel Başkanı sabahtan akşama kadar terörist diyor. Anayasaya göre cumhurbaşkanı milletin birliğini sağlamakla görevlidir. Şimdi Cumhurbaşkanı gömleğinin altına sığınmış Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çıkmış bu milletin içine nifakın daniskasını sokuyor. Onların ittifakının adı nifak ittifakıdır. Milletin içine nifak sokmakla meşguller. Her gün bizi bölmeye çalışıyorlar."