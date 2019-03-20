CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyecilik bizim işimiz. Allah'a çok şükür bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Çamaş ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Torun, 31 Mart'ta belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyelerinin seçileceğini anımsattı.

Torun, seçim nedeniyle kimsenin birbirini kırıp dökmesine gerek olmadığını belirterek, "Biz acısında da beraber, sevincinde de beraber olan bir milletiz. Yarın yine bu sokaklarda beraber yürüyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz ama birileri aynı düşünmüyoruz diye bir hakaret dili kullanıyor. Buna ne gerek var? Biz hep birlikte bu ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin sahip olduğu kaynaklara işaret eden Torun, "Bunların nerede ve nasıl kullanılacağını da biliyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Belediyecilik bizim işimiz. Allah'a çok şükür bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Torun, şunları kaydetti:

"Şu anda mutfakta yangın var. Maalesef önümüzü de göremiyoruz. Birçok inşaat ve gıda sektöründe olanlar bu durumdan şikayetçi. İşlerinin iyi gitmediği de gerçek. Bu seçim milletvekili veya cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Gelin bu seçimde işlerin iyi gitmediğinin uyarısını yapalım. 'Bakın işler iyi değil, sizi uyarıyoruz.' deyin. Sonuçta 4,5 yıl daha seçim yok. O yüzden bu yetkinizi kullanın ve o gücünüzü mutlaka iktidara gösterin."