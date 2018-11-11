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"Belediyecilik deyince akla gelen adres AK Parti'dir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'ye tanıtan da, AK Partiyi iktidara getiren de yerel yönetimlerdeki başarıdır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı zamanında İstanbul'u ve ilçelerini bambaşka bir şehir haline getirmişti. Belediyecilik, yerel yönetimler deyince akla gelen adres AK Parti'dir"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'ye tanıtan da, AK Partiyi iktidara getiren de yerel yönetimlerdeki başarıdır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı zamanında İstanbul'u ve ilçelerini bambaşka bir şehir haline getirmişti, Belediyecilik, yerel yönetimler deyince akla gelen adres AK Parti'dir" dedi.

Şentop, şehirde bir restoranda AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yapılacak olan hizmetler için önemli olduğunu söyledi.

16 Nisan 2017 yılında yapılan hükümet sistemi değişiliği ile Türkiye'nin daha hızlı hareket edebilen, daha kolay karar alan bir noktaya geldiğini vurgulayan Şentop, "31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirleneceği seçimleri yapacağız. Yerel seçimlerde hizmet yarışı olması gerekiyor. Vatandaşın memnuniyeti sağlayacak hizmetler yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Şentop, yerel yönetimler konusunda AK Parti'nin başarılarının Türkiye'de değil bütün dünyada da tespit edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızı Türkiye'ye tanıtan da, AK Partiyi iktidara getiren de yerel yönetimlerdeki başarıdır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı zamanında İstanbul'u ve ilçelerini bambaşka bir şehir haline getirmişti. Belediyecilik, yerel yönetimler deyince akla gelen adres AK Parti'dir. 24 Haziran'da bir seçim yaptık. Türkiye'de hem yürütmeyi hem yasamayı bu seçimde belirledik bu iş bitti. Şimdi yapacağımız seçim yerel seçimdir. Bu seçimde hizmetin nasıl daha iyi yapılacağına dair yarış içerisinde olmamız lazım. Bunu en iyi yapacak kişileri bulmamız lazım"
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- Yeni kurulacak uluslararası sistem

Geçen yüzyılın dünya tarihinin en problemli, en kanlı yüzyılı olduğunu belirten Şentop, "İki büyük dünya savaşı olmuş 100 milyona yakın insan ölmüş. Zaman geçtikçe de askerlerden çok sivillerin öldüğü savaşlar yaşıyoruz. 21. yüzyılın başında yeni bir uluslararası paradigma üzerinde devletler itişip kakışıyor. Bu tartışmalar 20. yüzyılda farklıydı. Bu yüzyılda yeni bir siyaset anlayışının inşa edileceği bir dönemim başlangıcındayız. Yaşadığımız tartışmalar bu çerçevede değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"ABD'nin uluslararası alandaki tutumları, sadece Trump'ın şahsi, duygusal durumlarıyla ilgili değil, ABD de bir arayış içinde. Yeni kurulacak bu uluslararası sistem içerisinde yine birinci yolu tek başına elinde bulundurmak istiyor. Bunun için ambargolar koyuyor, AB'ye, Çin'e, Rusya'ya, İran'a. Başka ülkelerinde buna göre pozisyon alma durumları var. Türkiye de bu yeni dönemle beraber, kurulacak yeni uluslararası düzenin, sistemin belirleyicileri arasında yer almak için gayret gösteriyor."

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AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı basın toplantısı TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

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