"Belediyecilik deyince akla gelen adres AK Parti'dir"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'ye tanıtan da, AK Partiyi iktidara getiren de yerel yönetimlerdeki başarıdır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı zamanında İstanbul'u ve ilçelerini bambaşka bir şehir haline getirmişti, Belediyecilik, yerel yönetimler deyince akla gelen adres AK Parti'dir" dedi.

Şentop, şehirde bir restoranda AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yapılacak olan hizmetler için önemli olduğunu söyledi.

16 Nisan 2017 yılında yapılan hükümet sistemi değişiliği ile Türkiye'nin daha hızlı hareket edebilen, daha kolay karar alan bir noktaya geldiğini vurgulayan Şentop, "31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirleneceği seçimleri yapacağız. Yerel seçimlerde hizmet yarışı olması gerekiyor. Vatandaşın memnuniyeti sağlayacak hizmetler yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Şentop, yerel yönetimler konusunda AK Parti'nin başarılarının Türkiye'de değil bütün dünyada da tespit edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: