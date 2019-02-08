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"Belediyecilik gerçekten bizim işimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Bizim ittifakımız ilkeli ve hiç sapma yapmadan işlevliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız da birkaç vesileyle ifade ettiler. Pazara kadar değil, mezara kadar. Yani bunun anlamı sonsuza kadar demektir" - "Bizim genel başkanımız belediyecilikten gelmiştir. Liderimiz, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumunda bir cumhurbaşkanı. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim genel başkanımız, belediyecilikten gelmiştir. Liderimiz, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumunda bir cumhurbaşkanı. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz." dedi.

Yazıcı, AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin son aşamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti olarak Türkiye'nin partisi olduklarını ifade eden Yazıcı, siyasi yelpazede milletin olduğu yerde bulunduklarını dile getirdi.

Hedef kitlelerinin Türkiye'nin tamamı, yani 82 milyonun AK Parti'nin hedef kitlesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hep birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

Modelin ilk pratiğinin uygulanmasını 24 Haziran 2018'de milletin önüne çıkarak hem parlamentoyu yenilediklerini hem de değişen anayasaya göre cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtikten sonra yapılacak ilk yerel seçimi 31 Mart 2019'da gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan da bu seçimin ayrı bir önemi var. İnşallah oluşturacağımız kadrolarla Türkiye'yi hep birlikte milletin güvenini almış, yeni ekiplerle 2023'e taşıyacağız." diye konuştu.

Her pozisyon için bir aday belirlendiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti

"Dolayısıyla bu bir hizmet yarışıdır. Türkiye için kurduğumuz hayalleri, öngördüğümüz projeleri gerçekleştirmek üzere daha güçlü bir şekilde liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde daha tempolu bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Değerlerimiz var, ortak değerler, bunlar hepimizindir, herkesindir. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz, bunlar değerdir. Bunları biz dillendirsek bile, tüzüğümüzde parti ilkesi olarak yer vermiş olsak bile, bu değerler herkesindir. Onları tartışmamalıyız. Hiç kimse bu değerler üzerinden siyaset üretmemeli. Siyasetin, partiler arasında, projelerin rekabeti şeklinde cereyan etmesi lazım. Bizim bakışımız, anlayışımız kısaca bu. "

- "İttifaklar aslında zorunludur"

Yazıcı, bir gazetecinin Cumhur İttifakı sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bizim ittifakımız ilkeli ve hiç sapma yapmadan işlevliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız da birkaç vesileyle ifade ettiler. Pazara kadar değil, mezara kadar. Yani bunun anlamı sonsuza kadar demektir. Liderlerin tekrar bir araya gelmeleri bir başka ittifakın genişlemesiyle bağlantılı değil. İhtiyaç olduğunda Cumhur İttifakı'nın liderleri bir araya gelir, konuları müzakere eder ve gelişmeleri aralarında konuşurlar. Bunlar çok olağandır. Başarılı bir şekilde süreç devam ediyor. Bu ittifaklar aslında zorunludur. Değişen anayasa ve anayasada öngörülen yükseltilmiş çıtayı dikkate aldığımızda, 50 artı bir oranını dikkate aldığımızda bu tür ittifaklar zorunludur. İttifaklar da sosyolojik anlamda tabanları birbirine yakın, siyaset tarzları birbirine aykırı düşmeyen, uyum sağlayan partiler arasında olacak. Cumhur İttifakını da bu ölçütleri dikkate aldığımızda ayağı en güçlü şekilde yere basmış bir ittifak. Hedefleri olan ve ülkenin geleceğine ilişkin bütün tehlikelere karşı bir hassasiyet içinde sürdürdüğümüz bir ittifak. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur."

- "Belediyecilik gerçekten bizim işimiz"

Müktesebatı çok zengin bir parti olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"16 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. Bizim genel başkanımız, belediyecilikten gelmiştir. Liderimiz, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumunda bir cumhurbaşkanı. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz. Bunu, yanlışımız yok; her şeyi doğru yaptık anlamında ifade etmiyorum ama çok hasbi, milletin ihtiyacını dikkate almak suretiyle imkanları ve öncelikleri belirleyerek projeye dönüştüren bir pratiğimiz var. Her seçimde de yürüyüşümüzü, hedeflerimizi belli sloganlarla ortaya koyuyoruz. Bu seçimde de 'Gönül işi, memleket işi' bizim birinci sloganımız, gönül belediyeciliği bizim öncü söylemlerimizden bir tanesi. İnşallah başarılı olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı belediyecilik ısparta seçim

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