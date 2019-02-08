- "Belediyecilik gerçekten bizim işimiz"

Modelin ilk pratiğinin uygulanmasını 24 Haziran 2018'de milletin önüne çıkarak hem parlamentoyu yenilediklerini hem de değişen anayasaya göre cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtikten sonra yapılacak ilk yerel seçimi 31 Mart 2019'da gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan da bu seçimin ayrı bir önemi var. İnşallah oluşturacağımız kadrolarla Türkiye'yi hep birlikte milletin güvenini almış, yeni ekiplerle 2023'e taşıyacağız." diye konuştu.

Her pozisyon için bir aday belirlendiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti

"Dolayısıyla bu bir hizmet yarışıdır. Türkiye için kurduğumuz hayalleri, öngördüğümüz projeleri gerçekleştirmek üzere daha güçlü bir şekilde liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde daha tempolu bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Değerlerimiz var, ortak değerler, bunlar hepimizindir, herkesindir. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz, bunlar değerdir. Bunları biz dillendirsek bile, tüzüğümüzde parti ilkesi olarak yer vermiş olsak bile, bu değerler herkesindir. Onları tartışmamalıyız. Hiç kimse bu değerler üzerinden siyaset üretmemeli. Siyasetin, partiler arasında, projelerin rekabeti şeklinde cereyan etmesi lazım. Bizim bakışımız, anlayışımız kısaca bu. "

- "İttifaklar aslında zorunludur"

Yazıcı, bir gazetecinin Cumhur İttifakı sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bizim ittifakımız ilkeli ve hiç sapma yapmadan işlevliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız da birkaç vesileyle ifade ettiler. Pazara kadar değil, mezara kadar. Yani bunun anlamı sonsuza kadar demektir. Liderlerin tekrar bir araya gelmeleri bir başka ittifakın genişlemesiyle bağlantılı değil. İhtiyaç olduğunda Cumhur İttifakı'nın liderleri bir araya gelir, konuları müzakere eder ve gelişmeleri aralarında konuşurlar. Bunlar çok olağandır. Başarılı bir şekilde süreç devam ediyor. Bu ittifaklar aslında zorunludur. Değişen anayasa ve anayasada öngörülen yükseltilmiş çıtayı dikkate aldığımızda, 50 artı bir oranını dikkate aldığımızda bu tür ittifaklar zorunludur. İttifaklar da sosyolojik anlamda tabanları birbirine yakın, siyaset tarzları birbirine aykırı düşmeyen, uyum sağlayan partiler arasında olacak. Cumhur İttifakını da bu ölçütleri dikkate aldığımızda ayağı en güçlü şekilde yere basmış bir ittifak. Hedefleri olan ve ülkenin geleceğine ilişkin bütün tehlikelere karşı bir hassasiyet içinde sürdürdüğümüz bir ittifak. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur."