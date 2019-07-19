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"Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş. Herkes her şeyi sizden bekler. Vatandaş bir taraftan en basit sorunu bir taraftan da Ağrı'nın kalkınmasını bekler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş. Herkes her şeyi sizden bekler. Vatandaş bir taraftan en basit sorunu bir taraftan da Ağrı'nın kalkınmasını bekler." dedi.

Özhaseki, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı başkanlığından dolayı kutlamak ve yapacağı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere kente geldiklerini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak gerek kurumsal gerekse şahsi tecrübeleriyle Ağrı sevdalısı Başkan Sayan'ın yanında olduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"AK Parti Yerel Yönetimler Birimi olarak tecrübeli arkadaşlarımızla ve belediye başkanlarımızla burada bir günlük Ağrı çalışması yaptık. Önce Ağrı'yı gezerek tanımaya çalıştık, sonrasında verilen brifingleri aldık ve belediyeci arkadaşlarımızın Ağrı hakkında söylediklerini dinledik. Değerli başkanımız ve ekibinin, önümüzdeki 5 yıl için Ağrı'ya yapabilecekleri projeleri gözden geçirdik. Bir taraftan bu projelerin doğru olup olmadığını, Ağrı için hangilerinin daha faydalı olduğunu, sonra bunların projelendirme safhasında ne gibi bir yol izleneceğini, yapım safhasında özellikle finans sorununu nasıl çözecekleri hususunda da ciddi bir çalıştay yaptık."

- "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"

Özhaseki, toplantılarda değişik illerden gelen belediye başkanları, milletvekili ve belediyeciliği bilen ekibin, Ağrı hususunda fikirlerini beyan ettiğini belirterek, yerel yönetimlerin zorluklarından bahsetti.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Belediyecilik kolay değil, zor bir iş. Herkes her şeyi sizden bekler. Bir taraftan vatandaş en basit sorunu da, bir taraftan da Ağrı'nın kalkınmasını beklerler. Başkanın üzerine yüklenmiş epeyce işten de başkanın başarılı olması lazım. Onun izleyeceği yolu ve tavrı biz anlatmaya çalıştık. O projelerden bazılarını her birimiz üstlenerek önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Raylı sistemler, şehir içerisindeki ulaşımla ilgili nasıl bir çalışma yapılacağını eski ekibimle birlikte çalışacağız ve ekibimiz buraya göndereceğim. Kimi arkadaşlarımız kentsel dönüşümle ilgili, kimi arkadaşlarımız da imar planıyla ilgili görev üstlendiler. Bunları çalışıp önümüzdeki günlerde Savcı beye teslim edeceğiz. İnşallah çalışmamız Ağrı iline faydalı olur."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Özhaseki ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, misafirlere hediye ve plaket takdiminde bulundu.

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