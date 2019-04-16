Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı, tasarruflu, ulaşılabilir bir yapıya dönüşecek. Yeni sistemle halka daha hızlı ve etkili hizmet verilecek, "gönül belediyeciliği" öncelenecek.

Bu anlayış ve bakış açısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunda da bulunduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin vatandaş memnuniyeti, yaşam kalitesi, rekabet etme gücü ve dünyaya entegrasyonu noktasında bazı başlıkları güçlendirmek zorundayız. Dünya, bilgi ekonomisinden, yüksek teknolojiden bahsediyor. Bu şehri, Ar-Ge, inovasyon gibi çok önemli olan yüksek teknolojiye geçirecek bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Akıllı şehir, bugün en çok konuşulan başlık. Bu şehrin, akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı şehirden edindiği bilgiyi vatandaşın yaşam kalitesine dönüştürecek yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan dolayı yeniden yapılanıyoruz."

İnsanı merkeze alan sosyal adalet, sosyal barış, çevreye duyarlı bir anlayışı kapsayan yapılanmaya girdikleri zaman mevcut kurumsal kapasiteyi dönüştürmeleri gerektiğini belirten Şahin, seçim beyannamesinde vatandaşa verdikleri sözü tutabilmeleri için kurumsal kapasitede yapısal dönüşüme gitmeleri gerektiğini ifade etti.