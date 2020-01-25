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Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

MERSİN'de Mezitli ilçe belediyesi, genç iş gücü yaratmayı hedefleyerek emekliliği gelen çalışanların çocuklarını işe alıyor.  Bu uygulamayla birlikte emekliliği gelen personelin çocuğunun işe alınacağını bildiğinden süresi gelince emekliliğini kendisi talep ediyor.

Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Mezitli ilçe belediyesi, genç iş gücü yaratmayı hedefleyerek emekliliği gelen çalışanların çocuklarını işe alıyor.
Bu uygulamayla birlikte emekliliği gelen personelin çocuğunun işe alınacağını bildiğinden süresi gelince emekliliğini kendisi talep ediyor. Bu yolla belediye çalışanlarının genç ve dinamik olması sağlanıyor. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, personelin çalıştığı dönemde yaşadığı gönül rahatlığını emekliliğinde de yaşamasını istediklerini belirtti.
Genç iş gücü yaratacak yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Başkan Tarhan, "Halkımıza hizmet eden, kentimizi güzelleştiren çalışanlarımızın emekliliklerini de aynı gönül rahatlığı ile yaşamaları en büyük arzumuz. Bu nedenle emekli olan personelin kendisinin tercih ettiği oğlu, kızı veya bir yakınını yerine işe alıyoruz" diye konuştu.
Personelinde bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Tarhan, "Emekli olan personelimizin dilerlerse 1 çocuğunu işe alarak onlara destek verme geleneğimizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu yolla ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik yangınına küçük bir su dökmeye çalışırken çalışanımıza da farklı bir teşekkür etmiş oluyoruz. Özellikle emeklilerimizden bu yönde çok büyük memnuniyet var" dedi.
Tarhan, emekliliği gelen çalışanları makamına davet ederek teşekkür plaketi verdi.

FOTOĞRAFLI

Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor

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