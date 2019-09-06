İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Her şey şeffaf olacak, halkla ve basın mensuplarıyla paylaşılacak. Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bilmez, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen programda konuşan Bilmez, belediyede karar alma sürecinde kamuoyunun talep ve şikayetlerinin dikkate alınacağını söyledi.

Belediyeyi kurumsal bir kimliğe kavuşturmaya çalışacaklarını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Her şey şeffaf olacak, halkla ve basın mensuplarıyla paylaşılacak. Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak. İnşallah her bir birimimizi kurumsal bir kimliğe ve yapıya kavuşturacağız. Kurumsal yapıyla halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyedeki iş ve işlemlerde, kentle ilgili alınacak kararlarda çalışanlarımızı karar alma sürecine dahil edeceğiz. Kent planlanırken, kesinlikle kentte yaşayan insanlarımızın ve gençlerimizin hayatlarına, umutlarına, beklentilerine göre planlama yapılacak."