Belediyedeki yangın işten atılan itfaiyeci tarafından çıkarılmış

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında akşam saatlerinde çıkan yangının kısa süre önce işten çıkarılan bir itfaiye personeli tarafından çıkartıldığı belirlendi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bugün çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Gözaltına alınanlardan K.D.B isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediye binasının daha önce meclis salonu olarak kullanılan alt katında akşam saatlerinde önce bir patlama sesi duyulmuş, ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.



