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Belediyeden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, "huzur hakkı" alacaklarını Mehmetçik Vakfına bağışlamayı kararlaştırdı - Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Şanlı Türk ordusu, bugün uluslararası şebekelerin bir oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir başarı imzası atıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla "huzur hakkı" alacaklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, 2019 yılı ikinci olağanüstü toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, şanlı Türk ordusunun, bugün uluslararası şebekelerin bir oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir başarı imzası attığını söyledi.

Güler, bu harekatla uluslararası şebekelerin oyununun bozulduğunu vurgulayarak, şanlı Türk ordusunun bu anlamlı, değerli ve örnek hareketini Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak bütün halk adına desteklediklerini belirtti.

- Meclis üyelerinden ortak bildiri

Konuşmanın ardından meclis üyeleri adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı için ortak bir bildiri okundu.

Bildiriyi okuyan meclis üyesi Serpil Koçan, 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kasteden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlenemeden insanları katleden PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu vurguladı.

Devletin, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük mücadele verdiğini anlatan Koçan, "Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır." dedi.

Koçan, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu belediye meclisimiz olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Okunan bildiri sonrası Güler'in meclise sunduğu teklif üzerine kabul edilen karara göre, meclisi üyeleri, bugünkü "huzur hakkı" alacaklarını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Toplantının sonunda fotoğraf çektiren meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi.

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