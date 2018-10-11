Belediyeden çevre dostu proje

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteğiyle yaptırdığı ve yaklaşık 8 milyon avroya mal olan çevre dostu Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisi kente hizmet veriyor.

Artuklu ilçesinin bir bölümü ve Yeşilli ilçesine hizmet veren, 2050 yılı nüfus yoğunluğuna göre yapılan tesis, günlük 8 bin metreküp suyu temizliyor. Yüzde 88-90 oranında temizlenen su, salındıktan sonra tarımsal alanda kullanılıyor.

Tesiste arıtmadan sonra biriken çamur ise hem gübre hem de enerji ham maddesi olarak kullanma imkanı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Türkiye, bölge ve dünyanın önemli tarım alanlarından biri olan Mezopotamya Ovası'nın korunması için çevresel kirliliği dikkate aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre kirliliğini önleyici bütün tedbirleri ortaya koyduklarını aktaran Yaman, merkez Artuklu, Yeşilli ve Kızıltepe ilçelerinde evsel ve sanayi atık sıkıntısını gidermek için atık alanları oluşturduklarını ve tam kapasiteyle çalıştıklarını kaydetti.