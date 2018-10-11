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Belediyeden çevre dostu proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Mardin hayalimiz var. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteğiyle yaptırdığı ve yaklaşık 8 milyon avroya mal olan çevre dostu Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisi kente hizmet veriyor.

Artuklu ilçesinin bir bölümü ve Yeşilli ilçesine hizmet veren, 2050 yılı nüfus yoğunluğuna göre yapılan tesis, günlük 8 bin metreküp suyu temizliyor. Yüzde 88-90 oranında temizlenen su, salındıktan sonra tarımsal alanda kullanılıyor.
Tesiste arıtmadan sonra biriken çamur ise hem gübre hem de enerji ham maddesi olarak kullanma imkanı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Türkiye, bölge ve dünyanın önemli tarım alanlarından biri olan Mezopotamya Ovası'nın korunması için çevresel kirliliği dikkate aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre kirliliğini önleyici bütün tedbirleri ortaya koyduklarını aktaran Yaman, merkez Artuklu, Yeşilli ve Kızıltepe ilçelerinde evsel ve sanayi atık sıkıntısını gidermek için atık alanları oluşturduklarını ve tam kapasiteyle çalıştıklarını kaydetti.

Bu çalışmaların diğer ilçelerde de devam ettiğini anımsatan Yaman, "Çöp toplama alanlarımızı disipline ettik. Merkezde yine oluşabilecek kirlilik için alanlarımızı oluşturduk. Araç ve eleman takviyesi yaptık. Çöplerde düzenli bir şekilde toplanıyor." dedi.

Daha temiz bir Mardin için çalıştıklarını belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Mezopotamya Ovası'nda iyi tarım yapılması, ovanın korunması ve çevre kirliliğinden etkilenmemesi bizim için önemli. Bu ovanın büyük çoğunluğu Mardin’de. Mardin açısından bu çalışmaları dikkate alıyor ve önemsiyoruz. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Mardin hayalimiz var. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz."

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Eşref Dağdelen ise, görevlendirmeden sonra yüzde 10'nu biten Atık Su Arıtma Tesislerini bir yıl gibi kısa sürede bitirdiklerini ifade etti.

Tesisin 12 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olduğuna değinen Dağdelen, şunları kaydetti:

"Tesisimizin kullanım düzeyi yüzde 60. 8 bin metreküp civarında atık su tesisimize ulaşıyor. Tesise gelen atık su burayı terk ettiğinde yüzde 88-90 düzeyinde arıtılıyor. Arıtma tesisimiz biyolojik bir arıtma tesisi. Kimyasal maddeler çok sınırlı düzeyde kullanıyor. Dolayısıyla bu yönüyle de çevreci bir tesis. Arıtma da kullanılan esas unsur bakteridir. Tesisten arıtılarak çıkan su, tarımsal faaliyetlerde kullanıyor."

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