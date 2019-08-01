Belediyeden engelli Havva için asansör

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi, görme, konuşma ve yürüme engelli olan Havva Ulu'nun (35), evinden rahatlıkla çıkıp gezebilmesi için asansör yaptırdı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde oturan görme, konuşma ve yürüme engelli Havva Ulu, 19 yaşındayken 3 katlı evlerinin camından beton zemine düştü. Geçirdiği ameliyatların ve buna bağlı olarak menenjit hastalığının ardından görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Havva sadece doktor kontrolleri için dışarı çıkıyordu. Sağlık noktasında sıkıntılar yaşan Ulu ailesi, Havva'nın evden çıkabilmesi için asansör yaptırmak istedi. Maddi yetersizliklerden dolayı bu durumu gerçekleştiremeyen Ulu ailesi, mahalle buluşmaları sırasında konuyu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a iletti. Başkan Çolakbayrakdar'ın talimatı ile ailenin hayali olan asansör ihtiyacı gerçekleştirildi. Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Kocasinan sakinlerimizin güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Özellikle engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Ziyaretten dolayı mutlu olan Ulu ailesi, 16 yıldır yaşadıkları zorluğun aşıldığını dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette Havva ile birlikte asansörü kullandı.

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