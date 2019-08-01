HABER

Belediyeden engelli Havva için asansör

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi, görme, konuşma ve yürüme engelli olan Havva Ulu'nun (35), evinden rahatlıkla çıkıp gezebilmesi için asansör yaptırdı.

Belediyeden engelli Havva için asansör

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi, görme, konuşma ve yürüme engelli olan Havva Ulu'nun (35), evinden rahatlıkla çıkıp gezebilmesi için asansör yaptırdı.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde oturan görme, konuşma ve yürüme engelli Havva Ulu, 19 yaşındayken 3 katlı evlerinin camından beton zemine düştü. Geçirdiği ameliyatların ve buna bağlı olarak menenjit hastalığının ardından görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Havva sadece doktor kontrolleri için dışarı çıkıyordu. Sağlık noktasında sıkıntılar yaşan Ulu ailesi, Havva'nın evden çıkabilmesi için asansör yaptırmak istedi. Maddi yetersizliklerden dolayı bu durumu gerçekleştiremeyen Ulu ailesi, mahalle buluşmaları sırasında konuyu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a iletti. Başkan Çolakbayrakdar'ın talimatı ile ailenin hayali olan asansör ihtiyacı gerçekleştirildi. Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Kocasinan sakinlerimizin güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Özellikle engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.
Ziyaretten dolayı mutlu olan Ulu ailesi, 16 yıldır yaşadıkları zorluğun aşıldığını dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette Havva ile birlikte asansörü kullandı.

FOTOĞRAFLI

Belediyeden engelli Havva için asansörBelediyeden engelli Havva için asansör

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Sağlıkçıların fazla mesai isyanıSağlıkçıların fazla mesai isyanı
Emekli tümgeneral hayatını kaybettiEmekli tümgeneral hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.