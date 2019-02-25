Belediyeden inanç turizmine destek

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil'deki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Ziyaret Tepesi'ne ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Rıfat Ural, yaptığı açıklamada, inanç turizmine destek amacıyla tarihi Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Türbesi'nden Eğil'deki peygamber kabirlerine ücretsiz ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.

Halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ural, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, bir kültür ve medeniyet şehridir. Aynı inanç turizmi konusunda da büyük bir potansiyel barındırıyor. Biz de sahip olduğumuz değerlere ulaşımı kolaylaştırmak için bu çalışmayı başlattık. Biz Diyarbakır halkına hizmet etmenin yanı sıra şehrimize gelen konuklara da katkı sunuyoruz."

Ural, otobüs seferlerinin Hazreti Süleyman Türbesi'nden her gün saat 09.30 ile 15.00'te düzenleneceğini sözlerine ekledi.

