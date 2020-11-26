Belediyeden işten çıkartılınca gasp yaptı

Adana’da yaklaşık 9 ay önce belediyeden işten çıkartılan bir kişi, 4 ay önce de eşi iki çocuğunu alıp kendisini terk edince bir marketten bin 770 lira gasp ettikten sonra yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde 74137 sokaktaki bir markette 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, markete giren bir kişi su alıp kasaya geldikten sonra 5 lira verip ücreti ödemek istedi. Kasiyer parayı alıp üstünü vermek isterken şahıs pompalı tüfeği çıkartıp kasiyere “paraları ver” dedi. Kasiyer Mehmet Coşkun karşı koyunca zanlı pompalı tüfekle doldur boşalt yapıp "paraları ver dedim sana" deyince kasiyer kasada bulunan bin 770 lirayı verdi. Şahıs paraları alıp marketten kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Kasiyer ve bir arkadaşı da zanlının arkasından koştu. Zanlı bu arada elindeki poşeti attı. Market çalışanlarının geldiğini fark eden şahıs arkasına dönerek bir kez daha doldur boşalt yapınca görevliler korkup gitmedi. Zanlı ise gözden kayboldu. Market çalışanları daha sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis önce marketteki güvenlik kamerasını alıp eşkal belirledi. Daha sonra ise zanlının kaçış güzergahındaki güvenlik kameraları saniye saniye izlendi. Polis yaklaşık 130 güvenlik kamerasını anbean izleyerek zanlının evinin adresine ulaştı. Polis zanlının market ile aynı mahallede oturduğunu belirleyip eve baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı yakalandı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ise attığı yerde bulundu. Zanlının evinde 600 lira da para ele geçirildi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlının burada verdiği ifadede yaklaşık 9 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkartıldığını belirterek, “İşten çıkartıldıktan sonra çok zor durumda kaldım. Bir türlü iş bulamadım. Eve ekmek götüremez hale geldim. Bu nedenle 4 ay önce de eşim iki çocuğumu alıp beni terk etti. Ben emekli olan babamdan para almaya başladım. En son babamlardan pompalı tüfeği alıp satmak istedim ancak onu da kimse almadı. Ben de pompalı tüfekle girdiğim markette soygun yaptım. Aldığım parayı da iki çocuğum ve eşime harcadım. Yaptığıma çok pişman oldum ama birine söylemeye de korktum” dediği öğrenildi.

