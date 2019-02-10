HABER

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı kompost ve solucan gübre tesisi açtı.Türkiye’de ilk kez sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi törenle açıldı.

İzmir’in Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı kompost ve solucan gübre tesisi açtı.
Türkiye’de ilk kez sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi törenle açıldı. Açılış töreni öncesinde tesiste çalışacak zihinsel engelli Metin Özkan rap gösterisi sundu. Ardından bedensel engelli dans şampiyonu Sinem Öztürk ve Zehra Kosova yaptıkları gösterileri ile töreni renklendirdi.

“Bugün başka bir gururu yaşıyorum”
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, farklı bir açılış heyecanı yaşadıklarını belirterek, “Buca’nın çok bereketli toprakları var, verimsiz duran tesisler var, pazar yoğunluğumuzdan dolayı çok atığımız var. Bunlar nasıl katma değerli hale getirilebilirdi diye düşündük. Türkiye’de solucan gübre tesisi örneği çok var ama ‘bir ilki nasıl başarırız’ dedik. Bu katma değer sağlanırken sadece engelli kardeşlerimizin üretimi sağladığı bir yapı organize ettik. Bu iş bizim için çok anlamlıydı. Emekler büyük, çok uğraşıldı. Harika bir alan oldu. Bizim çöp olarak gördüğümüz şeyleri bu değerli insanlar ülke için en önemli malzeme haline getirecekler. Bu yüzden ben bugün başka bir gururu yaşıyorum” dedi.
Bu emaneti zihinsel engelli vatandaşlara devredeceklerini ifade eden Başkan Piriştina, “Buradaki kardeşlerim yani bu tesisin patronları harıl harıl çalışacaklar, bizler için üretecekler. Biz de o gübreleri yetiştirdiğimiz bitkilere kullanırken onlara teşekkür edeceğiz. Bugün üretimin ilk etabı başlayacak. Çok sıkı çalışmanız lazım ama siz zaten gerekeni yapacaksınız, size çok güveniyoruz. Bu tesis size, bize, Buca’ya çok yakışacak” diye konuştu.
EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici de hem çevreci hem sosyal bir projenin açılışının yapıldığını, umudun kapılarının açıldığını söyledi. Yenici, Buca Belediyesi, EGETEKO, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İŞKUR’un katkılarıyla kurulan tesiste çalışacak engelli gençlerin yepyeni bir hayata atılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür plaketi sundu. Daha sonra çalışma hayatına katılmadan önce Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ve Buca Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen tarım kursuna katılarak sertifikalarını alan engelliler, törene katılan heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından heyet ve çalışanlar birlikte tesisi gezdi.
Tesisin açılışına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP il ve ilçe yöneticileri, EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesiste neler var?
Yaklaşık 9 bin 830 metrekare alana kurulu Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’nde Buca pazarlarından toplanan meyve sebze atıkları, dal atıkları, kağıt atıklar öncelikle kompost gübreye dönüştürülecek. Kompost gübre hem bu şekliyle kullanılacak hem de solucan çadırındaki 500 bin solucana besin olacak. Solucanların üretimiyle çıkan gübre de solucan gübresi olarak kullanılacak. Korumalı iş yeri niteliği taşıyan tesiste çalışacak 15 engelli vatandaş da, burada 5 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazanacak.

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı

Belediyeden kompost ve solucan gübre tesisi ile engellilere iş kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.