Belediyeden kovuldu, kendi işinin patronu oldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken işine son verilen Halime Büyükgüzel (33), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 145 bin TL desteğiyle 450 bin TL'ye mal olan meyve- sebze kurutma merkezi açarak kendi işinin patronu oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan Halime Büyükgüzel'in iş akdi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası belediyenin MHP'den CHP'ye geçmesinin ardından feshedildi. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu Halime Büyükgüzel, tazminat alacakları için belediyeye dava açtı. İşe dönüş davası açmayan Büyükgüzel, çiftçilik yapan ailesinin ürünlerine değer katmak için meyve-sebze kurutma tesisi kurmaya karar verdi.

Büyükgüzel, ailesinin İmamoğlu ilçesindeki Çörten Mahallesi'ndeki çiftliğine kuracağı tesis için proje hazırladı. Hazırladığı projesini KOSGEB'e sunan Büyükgüzel, 145 bin TL destek aldı. Meyve kurutma, dinlendirme, iklimlendirme, yıkama makineleri satın alan Büyükgüzel, projesini toplam 450 bin TL maliyetle tamamladı. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Derneği'nin (GİFT) Adana'da yaptığı bir çalıştay sonrasında aralarında Almanya, Yeni Zelanda gibi ülkelerden katılımcıların da bulunduğu tarım heyetine tesisi gezdirerek ihracat potansiyeli hakkında bilgiler aldı.