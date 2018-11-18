HABER

Belediyeden "sonbaharın renklerine dokunmama" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye, vatandaşlar sonbaharın tadını çıkarsın diye sararıp dökülen yaprakları üç gün boyunca temizlemedi - Sonbaharın renklerini fotoğraflayanlardan Özgür Tokmak: - "Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Güzel bir anı kalsın diye"

Tokat'ta Turhal Belediyesi, vatandaşlar sonbaharın tadını çıkarsın diye ilginç bir karar alarak, sararıp dökülen yaprakları üç gün boyunca temizlemedi.

İlçede sararan yapraklar güzel görüntüler oluştururken vatandaşlar da dökülen yaprakların arasında gezerek, fotoğraf çektirdi, sonbaharın keyfini yaşadı.

Sonbahar yaprakları arasında çocuklarının fotoğraflarını çeken Özgür Tokmak, AA muhabirine, her mevsimin birbirinden güzel olduğunu ama sonbahar mevsimin renkleri ile ayrı bir güzelliği bulunduğunu ifade etti.

Tokmak, "Bu güzelliği kaçırmayalım dedik. Çıktık, çocuklarla bol bol fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın dayanılmaz güzelliğini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Çocuklar yattı, yuvarlandı gazel yaprakları arasında. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Güzel bir anı kalsın diye." dedi.

Turhal Belediyesi temizlik işçileri üç günün ardından ilçe genelinde yaprakları süpürmeye başladı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, vatandaşların sonbahar mevsimini daha iyi hissetmeleri için bu kararı aldıklarını belirterek, vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Toplanan yaprakların humus olarak değerlendirileceğini anlatan Bekler, "Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün elemanları toplamış oldukları yaprakları biriktirip bir alana yığıyorlar. İçerisine toprak ve gübre ilave ederek çürümeye terk ediyorlar. Bu çürüyen yapraklar humus olarak değerlendiriliyor. Çiçek ve fidan yetiştirirken biz bu humusu kullanıyoruz." diye konuştu.

Paz de la Huerta harekete geçtiPaz de la Huerta harekete geçti
Mersin'de festival coşkusu sürüyorMersin'de festival coşkusu sürüyor
"Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz""Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sararan yapraklar sonbahar yaprakları Tokat Turhal Turhal Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.