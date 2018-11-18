Tokat'ta Turhal Belediyesi, vatandaşlar sonbaharın tadını çıkarsın diye ilginç bir karar alarak, sararıp dökülen yaprakları üç gün boyunca temizlemedi.

İlçede sararan yapraklar güzel görüntüler oluştururken vatandaşlar da dökülen yaprakların arasında gezerek, fotoğraf çektirdi, sonbaharın keyfini yaşadı.

Sonbahar yaprakları arasında çocuklarının fotoğraflarını çeken Özgür Tokmak, AA muhabirine, her mevsimin birbirinden güzel olduğunu ama sonbahar mevsimin renkleri ile ayrı bir güzelliği bulunduğunu ifade etti.

Tokmak, "Bu güzelliği kaçırmayalım dedik. Çıktık, çocuklarla bol bol fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın dayanılmaz güzelliğini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Çocuklar yattı, yuvarlandı gazel yaprakları arasında. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Güzel bir anı kalsın diye." dedi.

Turhal Belediyesi temizlik işçileri üç günün ardından ilçe genelinde yaprakları süpürmeye başladı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, vatandaşların sonbahar mevsimini daha iyi hissetmeleri için bu kararı aldıklarını belirterek, vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Toplanan yaprakların humus olarak değerlendirileceğini anlatan Bekler, "Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün elemanları toplamış oldukları yaprakları biriktirip bir alana yığıyorlar. İçerisine toprak ve gübre ilave ederek çürümeye terk ediyorlar. Bu çürüyen yapraklar humus olarak değerlendiriliyor. Çiçek ve fidan yetiştirirken biz bu humusu kullanıyoruz." diye konuştu.

