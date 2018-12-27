Belediyeden Süryanilere bayram ziyareti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ile Derik, Yeşilli, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde yaşayan Süryani vatandaşlarını evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentteki kardeşlik havasını her zaman muhafaza edeceklerini belirtti.

Mardin'in farklılıklarıyla güzel olduğunu kaydeden Yaman, "Biz dillerin ve dinlerin bir arada huzur içinde olması için her zaman kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

Kentteki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Yaman, Mardin'in dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip, Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehir olduğunu kaydetti.

Camiler ve kiliselerin aynı sokakta bulunduğu Mardin'in, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehir olduğunu ifade eden Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: