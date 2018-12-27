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Belediyeden Süryanilere bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ile Derik, Yeşilli, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde yaşayan Süryani vatandaşlarını evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentteki kardeşlik havasını her zaman muhafaza edeceklerini belirtti.

Mardin'in farklılıklarıyla güzel olduğunu kaydeden Yaman, "Biz dillerin ve dinlerin bir arada huzur içinde olması için her zaman kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

Kentteki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Yaman, Mardin'in dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip, Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehir olduğunu kaydetti.

Camiler ve kiliselerin aynı sokakta bulunduğu Mardin'in, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehir olduğunu ifade eden Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada bizler de ilimizde yaşayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz. Şehrimizde Süryani vatandaşlarımız 25 Aralık Doğuş Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu nedenle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve onları mutlu ediyoruz. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Süryani vatandaşlardan Leyla Kırılmaz da medeniyetler şehri Mardin'de Noel Bayramı'nı huzur içerisinde yaşadıklarını anlatarak böyle güzel bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

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