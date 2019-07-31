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"Belediyeler Bakanlığı kurulsun" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Eş, dost, akraba, yandaşlar belediyelere yerleştiriliyor, belediyelerin kaynakları sömürülüyor. Belediyeler Bakanlığının kurulması lazım"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eş, dost, akraba ve yandaşların belediyelere yerleştirildiğini, belediyelerin kaynaklarının sömürüldüğünü iddia ederek, Belediyeler Bakanlığının kurulması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin "rant kapısına dönüştüğünü" savundu.

Belediye başkanlarının seçildikten sonra denetlenmediğini ileri süren Yılmaz, "Kendilerine bağlı pek çok şirket var. Buralarda ne yapılıyor, nasıl bir düzen tutturuluyor bilmiyoruz. Zaman zaman yolsuzluk iddiaları çıkıyor. Bunlarla da ilgili doğru dürüst bir araştırma, soruşturma yapılmıyor." diye konuştu.

Şehirden hiç anlamayanların belediye başkanı olabildiğini söyleyen Yılmaz, "Liyakat yok gibi, eş, dost, akraba, yandaş insanlar belediyelere yerleştiriliyor, belediyelerin kaynakları sömürülüyor. Bizde belediyecilik hem kalite hem de liyakat olarak bitik durumda. Utanç verici bir durum." dedi.

Belediyelerdeki sorunların çözümüne ilişkin önerilerini sıralayan Yılmaz, yasal düzenleme yapılarak "Belediyeler Bakanlığının kurulması" gerektiğini belirtti.

Bütün belediyelerin denetimini, kurulacak bakanlığın yapmasını talep eden Yılmaz, "Şehir planlayıcıları, mühendisler ve teknik ekibin ağırlıklı olacağı bu kurumun başındaki bakan Meclis tarafından seçilsin." dedi.

Yılmaz, Avrupa'daki gibi belediyelerin altyapı ve üstyapılarının mutlaka sigortalanması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığında bir komisyon kurulduğu ifade edilerek, "6 okun masaya yatırılıp tartışılması, anlamlarında değişiklik yapılması ve Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında çekince konulan maddelerin benimsenmesine ilişkin çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Doğruysa 6 okun sulandırılması, anlamlarının değiştirilmesi, içeriğinin boşaltılması maalesef 6 okun 6'sının da ortasından kırıldığı anlamına geliyor." karşılığını verdi.

Arka plana bakıldığında Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının, Türkiye'yi federal bir yapıya çevirmek için istendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına zamanında çekince koydu. Bu çekinceleri kaldırdığınız anda Türkiye, Irak'taki bir bölgeye akabinde de federal bir yapıya sürüklenmiş olacak. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bunu isteyen Türkiye'de federasyonu istiyordur. Türkiye'deki üniter yapının sonuna kadar savunucusuyum."

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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz basın toplantısı meclis

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