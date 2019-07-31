"Belediyeler Bakanlığı kurulsun" önerisi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eş, dost, akraba ve yandaşların belediyelere yerleştirildiğini, belediyelerin kaynaklarının sömürüldüğünü iddia ederek, Belediyeler Bakanlığının kurulması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin "rant kapısına dönüştüğünü" savundu.

Belediye başkanlarının seçildikten sonra denetlenmediğini ileri süren Yılmaz, "Kendilerine bağlı pek çok şirket var. Buralarda ne yapılıyor, nasıl bir düzen tutturuluyor bilmiyoruz. Zaman zaman yolsuzluk iddiaları çıkıyor. Bunlarla da ilgili doğru dürüst bir araştırma, soruşturma yapılmıyor." diye konuştu.

Şehirden hiç anlamayanların belediye başkanı olabildiğini söyleyen Yılmaz, "Liyakat yok gibi, eş, dost, akraba, yandaş insanlar belediyelere yerleştiriliyor, belediyelerin kaynakları sömürülüyor. Bizde belediyecilik hem kalite hem de liyakat olarak bitik durumda. Utanç verici bir durum." dedi.

Belediyelerdeki sorunların çözümüne ilişkin önerilerini sıralayan Yılmaz, yasal düzenleme yapılarak "Belediyeler Bakanlığının kurulması" gerektiğini belirtti.