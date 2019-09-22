Belediyeler, 'E-belediye' sistemine dahil olacak

İçişleri Bakanlığı, 2020 yılına kadar tüm belediyelerin E-belediye sistemine dahil olacağını, belediyeler tarafından tamamen ücretsiz kullanılacak olan sistemle, yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye Bilgi Sistemi projesiyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor. Sistem ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. Sistem ayrıca, belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltarak belediyelerde adeta bir sıçrama dönemini de başlatıyor.

3 MİLYAR LİRA TASARRUF

İş yeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesinde ciddi katkılar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi projesi, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olan E-belediye Bilgi Sistemi'nde, sistemdeki belediyeler herhangi bir ödeme yapmazken, belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarruf sağlandı. Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. E-belediye Bilgi Sistemi projesinde üretilen verilerin sahibi, belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.