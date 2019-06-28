Belediyeler, tabutçuluğu öldürdü

Ankara'da yaşayan Arif Altınkaya (57), babasının 1967 yılında açtığı imalathanede yaptığı tabutları satarak, geçimini sağlamaya çalışıyor. 50 yılı aşkın süredir mesleğini yaşatmaya çalışan, ayda 2- 3 tabut satabilen Altınkaya, "Eskiden bu meslek iyiydi. Ölüme çare bulunmadı; ama tabuta çare bulundu sonunda. Son yıllarda belediyeler bu işe el attığı için, tabutların gidişi düştü, kefenin gidişi düştü" dedi.

Arif Altınkaya, Ankara Kalesi'nde 1967 yılında babasının açtığı imalathanede çırak olarak tabutçuluğa başladı. Okuldan kalan zamanlarında iş yerinde çalışan Altınkaya, mesleği öğrendikten sonra işi babasından devraldı. Arif Altınkaya, geçmişte 7-8 meslektaşının bulunduğu Ankara Kalesi'nde şimdi tek tabutçu olarak faaliyet gösteriyor. Ankara Kalesi'ni son tabutçusu olduğunu söyleyen Altınkaya, kaybolmaya yüz tutan mesleğini 50 yılı aşkın süredir yaşatmaya çalıştığını belirtti.

BELEDİYELER ETKİLEDİ

Altunkaya, belediyelerin halka verdiği ücretsiz cenaze hizmetlerinin işlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Eskiden bu meslek iyiydi. Bizim bu bölgede, 7-8 tane tabutçu dükkanı ve imalathanesi vardı. Ölüme çare bulunmadı; ama tabuta çare bulundu sonunda. Son yıllarda belediyeler bu işe el attığı için, tabutların gidişi düştü, kefenin gidişi düştü. Şimdi belediyeler tabutunu veriyor, kefenini veriyor. Bize de 'ben belediyeden almak istemiyorum, kendi paramla alacağım' diyenler geliyor" dedi.