Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek." dedi. Kurum, Kahramankazan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen programda, göreve geldikleri günden bu yana 40'ı aşkın şehirde, 100'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Hem Bakanlığın hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde belirledikleri eylem planını yerinde incelediklerini, gittikleri illerde kentin ileri gelenleriyle istişarelerde bulunduklarını belirten Kurum, şehirleri planlarken sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin ve o bölgeye yatırım yapan kuruluşların, sanayicilerin fikirlerini aldıklarını dile getirdi. Kurum, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek." ifadesini kullandı.

- "Ülkenin büyümesini hazmedemiyorlar" Kurum, Türkiye'nin önünün kesmek isteyenler olduğunu, bu kişilerin ülkenin büyümesini ve gelişmesini hazmedemediklerini vurguladı. Kara tablolar çizilerek, halkın umutsuzluğa itilmek istendiğine değinen Kurum, piyasalarda panik havası oluşturulmaya çalışıldığını, ancak hükümet tarafından ekonomik tedbirler alındığını ifade etti. Kurum, ilk 100 ve 200 günlük eylem planlarını yüzde 98 başarıyla tamamladıklarına işaret etti. Cumhur İttifakı'nın kapalı kapılar ardında kurulan ve kağıt, kalemle oluşturulan bir ittifak olmadığını kaydeden Kurum, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı içerisinde gönül olan, ülke sevdası olan ve karşılıklı saygı olan, devletimizin ve milletimizin bekası olan bir birlikteliktir. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yürüyüşü gerçekleştirirken, Sayın Devlet Bahçeli, milli şuurla ve devlet menfaatini önde tutan bir anlayışla hareket etmektedir. Diğer tarafta da illet ve zillet ittifakı vardır. Bunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ittifakın içinde terör örgütünün uzantısı da var. İnşallah milletimiz gereken cevabı da sandıkta verecektir. İnşallah 31 Mart'ta zillet ve illet ittifakında olanlar kaybedecek, yerli ve milli bir anlayışla kurulan, 'önce millet önce memleket' diyen Cumhur İttifakı kazanacaktır. Türkiye kazanacaktır."

- "15 Temmuz müzesi inşa edilecek" Bakan Kurum, Ankara için önümüzdeki 5 yılın marka projelerin hayata geçirileceği bir dönem olacağını söyledi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin hem Kayseri'deki belediye başkanlığı döneminde hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde çok büyük başarılara imza attığını dile getiren Kurum, Özhaseki'nin, tecrübesiyle, deneyimiyle ve vizyonuyla projeleri hayata geçirerek Ankara'yı daha güzel bir geleceğe taşıyacağını ifade etti. Kahramankazan'da, 15 Temmuz destanını unutturmamak için o gece yaşananların anlatılacağı bir müze inşa edileceğine dikkati çeken Kurum, Bakanlık olarak, yapılacak müze için gerekli alanı Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis ettiklerini, ayrıca 15 Temmuz Milli Direniş Parkı'nı da ilçeye kazandıracaklarını anlattı. - "Ankara'da 5 Millet Bahçesi projesini hayata geçiriyoruz" Ankara'da 5 Millet Bahçesi projesini hayata geçireceklerini anımsatan Kurum, ikisinin inşasını Bakanlık olarak gerçekleştireceklerini, ayrıca Kahramankazan'a da bir millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Kurum, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Murat Kurum 1-7 Mart Deprem Haftası'na değinerek, deprem haftasında yaşanan olayların yeniden hatırlandığını, ancak bu hafta bitince de genelde unutulduğunu söyledi. Son yaşanan olayların herkesi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdiğini ve depremle ilgili dönüşümün ne kadar elzem, acil olduğunu hatırlattığını vurgulayan Kurum, 15 gün önce 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini ve "şehrinizde ne kadar riskli alan, bina varsa 3 ay içerisinde bu binaların tespitini yapın ve bize gönderin." dediklerini anımsattı. İlçe belediyesi büyükşehir belediyesi ile büyükşehir belediyesi de bakanlıklarla uyum içerisinde hareket ederse, her işin hızlı şekilde hayata geçirileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm için valiliklere gönderdiğimiz genelge çok önemli. Deprem riski taşıyan 6,7 milyon konut var Türkiye genelinde, inşallah her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedefimiz var. Bu hedeflerle birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu kentsel dönüşüm sürecini bitirmek istiyoruz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız. Türkiye'de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan'da riskli yapılarımızı tespit ettik, Satıkadın ve Kayı mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."